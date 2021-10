„Diabol“ Tatar asistoval a mal aj plusový bod, Fehérváry po zásahu pukom zápas nedohral

NHL

Fehérváry bojuje o miesto v prvom tíme

podotkol ďalší pozorovateľ zápasu na sociálnej sieti Tarik El-Bashir z The Athletic.

Jaroš nazbieral dva plusové body

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry nedohral pondelkový prípravný zápas, v ktorom jeho tím Washington Capitals prehral na ľade New Jersey Devils 1:4.Strohá správa na webeinformuje o zranení v hornej časti tela počas druhej tretiny, podrobnejšia na fanúšikovskom webe Capitals o problémoch s rukou. Čoskoro 22-ročný obranca, ktorý bojuje o miesto v prvom tíme Washingtonu, odohral necelých 12 minút s dvoma bodyčekmi a minútou v oslabení."Martin Fehérváry nebol schopný odohrať záverečných 6:54 min v druhej tretine. Vyzeralo to tak, že pri blokovaní strely ho puk trafil do ruky, ktorou triasol," napísal JJ Regan z NBCS Washington na twitteri. "Zdá sa, že mal problém s rukou alebo prstami na nej po tom, čo ho trafila strela súpera,"Zámorské médiá dodávajú, že Fehérváry by sa mal v nadchádzajúcej sezóne stať obrancom s pravidelnou účasťou v zápasoch, keďže z tímu Capitals v lete odišli dvaja stáli defenzívni hráči Brenden Dillon a Zdeno Chára "Po tom, čo Fehérváry absolvoval v sezóne 2019/2020 pôsobivý debut v, vlani odohral celú sezónu v tíme Hershey Bears v AHL. Washington aktuálne má na listine zranených hráčov útočníka Nicklasa Bäckströma a brankára Iľju Samsonova," napísal web RMNB.com.Vo víťaznom tíme New Jersey sa v pondelkovom zápase predstavili až dvaja slovenskí hokejisti. Útočník Tomáš Tatar odohral 16:19 min a pripísal si asistenciu, plusový bod aj bodyček. Obranca Christián Jaroš mal počas 15:08 min na ľade dva strelecké pokusy na bránku súpera, pridal aj bodyček, zablokovanú strelu a dva plusové body.