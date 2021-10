Matej Tóth bude novým riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica, minister Naď otvoril aj zrekonštruovaný štadión (video)

Naď udelil pamätnú medailu

Tóth ukončil kariéru po Tokiu

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský chodecký šampión Matej Tóth po nedávnom ukončení kariéry avizoval, že ako funkcionár zostane pri športe a to sa už aj stalo realitou. Od 1. novembra 2021 vystrieda na poste riaditeľa VŠC Dukla Banská Bystrica Romana Benčíka. Zmenu vo vedení Dukly oznámil minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Štadióna SNP v Banskej Bystrici."Mateja Tótha určite netreba špeciálne predstavovať. Dôležité je, že vo vojenskom športovom centre pôsobí už 18 rokov. Dôkladne teda pozná nielen prostredie, ale tiež problémy a možnosti ďalšieho napredovania z pohľadu športovca aj manažmentu. Som presvedčený, že do VŠC DUKLA prinesie nový pohľad a ako donedávna aktívny športovec a reprezentant bude dbať tiež na potreby a rozvoj našich športovcov,“ povedal minister Jaroslav Naď.Naď sa zároveň Romanovi Benčíkovi poďakoval za odvedenú prácu (aj pri rekonštrukcii Štiavničiek) a udelil mu pamätnú medailu ministra obrany SR III. stupňa za rozvoj vojenského športu. Podľa facebooku SAZ bude mať Tóth od 1. novembra 2021 podplukovnícku hodnosť a prevezme Duklu ako jej 14. veliteľ alebo riaditeľ v histórii.Matej Tóth sa na OH 2016 v Riu de Janeiro stal v chôdzi na 50 km olympijských šampiónom, na rovnakej vzdialenosti si na MS 2015 vybojoval v čínskom Pekingu tiež zlato a na ME 2014 a 2018 dve striebra. S kariérou sa rozlúčil nedávno na olympijských hrách v Tokiu, kde v chodeckom maratóne obsadil 14. miesto.Tokijská olympiáda s chodeckými súťažami v Sappore na severe Japonska bola Tóthova piata. Nikto zo slovenských atlétov v celej histórii nemá na konte viac štartov pod piatimi kruhmi.Po 32. a 26. mieste na 20 km na prvých dvoch OH v Aténach 2004 a Pekingu 2008 prišli úspešné päťdesiatky - v Londýne 2012 skončil piaty a v Riu de Janeiro 2016 hrali na počesť jeho triumfu slovenskú hymnu. Záverečné Sapporo nasledovalo rok po plánovanom čase, keďže celá tokijská olympiáda sa posunula pre pandémiu koronavírusu.