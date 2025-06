„Fico sa v Bruseli opäť ukázal ako užitočný spojenec Kremľa,“ SaS ostro kritizuje postoj premiéra na samite v Bruseli – VIDEO

Slovenská vláda sa podľa SaS stavia bokom

Hazardovanie s bezpečnosťou Slovenska

Maďarsko nezahlasovalo

Zablokovanie 18. balíka protiruských sankcií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.6.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) torpéduje spoločné európske riešenia a slúži ruským záujmom. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá ostro kritizuje postoj premiéra Roberta Fica na summite Európskej rady v Bruseli, kde Slovensko spolu s Maďarskom odmietlo nový balík sankcií voči Rusku, a opäť sa vyjadrilo proti vojenskej podpore Ukrajiny.Podľa SaS ide o pokračovanie nebezpečnej politiky odtrhnutej od reality, ktorá Slovensko vyčleňuje z jadra EÚ NATO , a nahráva režimu Vladimira Putina „Premiér Fico sa v Bruseli opäť ukázal ako užitočný spojenec Kremľa. Kým zvyšok civilizovaného sveta stojí pri napadnutej Ukrajine a drží líniu spoločnej európskej politiky, slovenská vláda sa stavia bokom, vydiera a oslabuje jednotu Európskej únie. To je neakceptovateľné," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Podľa SaS sú Ficove podmienky pre podporu sankcií voči Rusku – ako napríklad garancia cien plynu či kompenzácie za prípadný súdny spor s Gazpromom – len zámienkou, ako sabotovať spoločné rozhodnutia. Liberáli zároveň pripomínajú, že Ficov tvrdý odpor voči navýšeniu výdavkov na obranu je v priamom rozpore so záväzkami členských krajín NATO. Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) ide o nebezpečné hazardovanie s bezpečnosťou Slovenska.„Všetci naši spojenci v regióne zvyšujú výdavky na obranu, uvedomujúc si hrozbu zo strany Ruska, zatiaľ čo Robert Fico vyjednáva v záujme Ruska a rozkladá jednotu našich spojencov a partnerov. Jeho potrubná diplomacia s plynom je v skutočnosti pokračovaním ruského vplyvu u nás a v Európe - v čase, keď sa tento vplyv snažíme zo všetkých síl obmedziť," povedal Krúpa. Strana Sloboda a Solidarita vyzýva vládu Roberta Fica, aby prestala s obštrukciami a neťahala európsku politiku do domáceho PR divadla.Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok povedal, že išlo o dôležitý a obsahovo významný samit. Za najdôležitejšiu považuje veľmi silnú podporu Ukrajine, 26 z 27 štátov EÚ podporilo integračné snahy Ukrajiny stať sa členom Európskej únie. Uvítal, že Slovensko sa k tejto deklarácii pridalo a podporilo ju. Jediným štátom, ktorý za ňu nezahlasoval, bolo Maďarsko, oficiálne preto nemohla byť deklarácia prijatá.Korčok pripomenul, že Maďarsko rovnako blokuje aj mechanizmus, z ktorého sa preplácajú dodávky vojenskej techniky, čo znamená, že Slovensku nemohli byť doteraz preplatené financie za dodávku zbraní Ukrajine. Ďalšími témami samitu okrem otázok obrany a bezpečnosti v Európe bola aj situácia na Blízkom východe, humanitárna situácia v Gaze či americký zásah v Iráne. Európska rada sa venovala tiež otázkam hybridných hrozieb či Moldavsku.Cieľom Slovenska pred samitom bolo podľa premiéra Roberta Fica dosiahnuť stiahnutie návrhu alebo zásadnú zmenu legislatívy Repower EU, podľa ktorej sa má EÚ k 1. januáru 2028 odpojiť od dodávok zemného plynu a ropy z Ruskej federácie.„Žiaden z týchto cieľov – ani stiahnutie, ani prísľub zásadnej zmeny legislatívy, dosiahnutý nebol. Na vysvedčení, ktoré predseda vlády zo samitu doniesol, svieti jedno veľké slovo, a to je nedostatočná. Slovensko zablokovalo 18. balík protiruských sankcií, o ktorých minister zahraničných vecí celý týždeň tvrdil, že nemajú negatívny dopad na Slovensko, a za toto zablokovanie sme nedosiahli žiadny ústupok, ktorý by sa týkal legislatívy Repower EU," zhodnotil Korčok.Zo samitu odchádza podľa neho Slovensko porazené a s Čiernym Petrom v rukách. „Slovensko môže hlásiť do Moskvy: úloha splnená, keďže zablokovalo 18. balík sankcií,“ dodal. Slovenská vláda podľa neho naďalej buduje mýtus o tom, že Rusko je spoľahlivý dodávateľ plynu, pričom Rusko s ním narába ako s geopolitickou zbraňou.