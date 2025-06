Tuk v pečeni ničí vaše svaly! Toto musíte vedieť, kým nie je neskoro!

Príznaky sarkopénie

Stukovatená pečeň a sarkopénia sú úzko prepojené

Základnou terapiou je zdravý životný štýl

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

27.6.2025 (SITA.sk) - Strata hmoty kostrového svalstva a svalovej funkcie sa nazýva sarkopénia. Môže byť súčasťou fyziologického procesu starnutia, ale môžu ju tiež urýchliť podvýživa, nízka fyzická aktivita alebo zápalové stavy. Výsledkom sú chronické ochorenia, obmedzená pohyblivosť a predčasné úmrtia.Inými slovamije spôsobená výlučne starnutím.spôsobujú iné faktory, ako sú chronické ochorenie, fyzická nečinnosť alebo nedostatočná výživa, či podvýživa, alebo obezita a adipozita. A MASLD alebo metabolicky asociované ochorenie pečene môže spôsobiť chronický zápal, ktorý môže viesť k rozpadu svalov a rozvoju sarkopénie.Sarkopénia môže mať závažné dôsledky pre kvalitu života. Väčšinou sa vyskytuje u populácie okolo 50. roku života. Dôvodom je okrem iného aj to, že s vekom klesá množstvo svalovej hmoty. Celkovo sú častým prejavom sarkopénie hormonálne zmeny spojené so starnutím. Týka sa to najmä testosterónu, ktorý má výrazný vplyv na rast svalovej hmoty a znižovanie podielu telesného tuku.Ako spoznáte, že trpíte sarkopéniou? Najčastejším indikátorom je nadmerná fyzická slabosť, ktorá sa prejavuje tým, že pre vás môže byť zložitejšie zdvíhať ťažšie predmety, ľahšie sa vyčerpáte (napríklad aj kratšou chôdzou), ale aj nižším záujmom o aktívnu činnosť či nechcenou stratou hmotnosti.Očakáva sa, že výskyt MASLDsa bude zvyšovať súbežne s rastúcou prevalenciou obezity na celom svete. Rovnako sa predpokladá, že sarkopénia bude mať rastúci trend spolu s rozširovaním staršej dospelej populácie. Vzhľadom na chronicitu MASLD ako chronického zápalového ochorenia sa výskumníci zaujímajú o vplyv MASLD na sarkopéniu a naopak.Z výsledkov najnovších lekárskych štúdií, ktoré sa zaoberali podobnou patofyziológiou pozdĺž osisa sarkopénia skúmala ako rizikový faktor pre MASLD a naopak. Súčasný výskum naznačuje obojsmerný vzťah. MASLD ako chronické zápalové ochorenie pečene môže rozkladať svalovú hmotu a viesť k sarkopénii, zatiaľ čo sarkopénia podporuje hromadenie intramuskulárnych lipidov, ktoré uvoľňujú cytokíny, ktoré môžu zhoršiť zápal v pečeni.. Patofyziologicky sa predpokladá, že inzulínová rezistencia hrá spoločnú úlohu pri rozvoji obidvoch ochorení. Inzulín sa zvyčajne zameriava na kostrový sval a môže podporovať syntézu svalových bielkovín a zároveň inhibovať katabolizmus svalových bielkovín. Inzulínová rezistencia preto môže indikovať útlm svalu vedúci k sarkopénii znížením syntézy proteínov v kostrovom svale, zvýšením katabolizmu proteínov alebo stimuláciou autofágie kostrového svalstva.Inzulínová rezistencia v tukovom tkanive zvyšuje uvoľňovanie voľných mastných kyselín, ktoré vytvárajú akumuláciu tuku v pečeni a prozápalové prostredie: kritická dráha patogenézy pre MASLD.Myosteatóza, infiltrácia tuku do kostrového svalstva, na druhej strane zvyšuje inzulínovú rezistenciu a je spojená s včasnou metabolicky asociovanou steatohepatitídou (MASH) pred nástupom sarkopénie. Hromadenie tuku vo svalovom tkanive tiež podporuje prozápalovú kaskádu a oxidačný stres, čo vedie k poruche inzulínovej signalizácie a svalovej atrofii. Znížená svalová hmota podporuje inzulínovú rezistenciu, čo ďalej zhoršuje svalovú atrofiu. Pri skúmaní dráhy svaly- pečeň-tukové tkanivo zostáva otázkou, ktoré ochorenie je prvé: či je sarkopénia dôsledkom MASLD alebo súčasťou prirodzenej histórie ochorenia.Sarkopénia a steatózne ochorenie pečene spojené s metabolickou dysfunkciou (MASLD) majú obojsmerný vzťah pozdĺž osi pečeň-sval. S podobnou patofyziológiou a zdieľanými rizikovými faktormi je MASLD rizikovým faktorom pre sarkopéniu a naopak. Včasná identifikácia a adekvátna diagnóza sú dôležité.Vzhľadom na úzky vzťah medzi MASLD a sarkopéniou je dôležitý mnohostranný prístup k manažmentu týchto ochorení. Hlavnou terapiou MASLD je úbytok hmotnosti, ktorý sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami a pravidelnou fyzickou aktivitou. Liečba sarkopénie tiež zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, aby sa predišlo úbytku svalovej hmoty, zachovala sa svalová sila a zvýšila pohyblivosť.Ako alternatívny terapeutický cieľ bol navrhnutý silový (odporový) tréning. Fyziologicky môže intenzívny silový tréning spustiť uvoľňovanie rôznych anabolických hormónov vrátane testosterónu. Silový tréning zvyčajne zahŕňa opakované, systematické a pravidelné cvičenia zamerané na zlepšenie fyzických schopností a svalovej sily pacienta, s cvičeniami hornej aj dolnej časti tela.Hoci sa optimálne diéty pre MASLD stále skúmajú, Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus (ESPEN) odporúča vysoký príjem bielkovín (1,0 – 1,2 g/kg/deň) pre starších dospelých, aby sa potenciálne pôsobilo proti sarkopénii. Starnúci pacienti si zvyčajne vyvinú anabolickú rezistenciu, ktorá vyžaduje väčšie množstvo bielkovín na stimuláciu rovnakej reakcie syntézy svalových bielkovín v porovnaní s mladšími dospelými. Preto sa predpokladá, že ak sa anabolická rezistencia dá prekonať diétou, dá sa zabrániť svalovej atrofii. Štúdie však preukázali variabilný účinok v závislosti od typu bielkoviny (rastlinné vs. živočíšne), pričom niektoré dokonca naznačujú, že vyšší príjem bielkovín je spojený so sarkopéniou, a nie s ochranou. Jedna longitudinálna štúdia preukázala, že pacienti mali zvýšené riziko sarkopénie napriek dostatočnému príjmu bielkovín. Strava s vysokým obsahom bielkovín má tiež škodlivé účinky na iné ochorenia, ktoré postihujú starších dospelých, vrátane ischemickej choroby srdca, metabolizmu kostí a vápnika a rakoviny, preto sa musí zavádzať s opatrnosťou. Na preskúmanie účinku rôznych zdrojov bielkovín a objasnenie optimálnych požiadaviek na príjem bielkovín je potrebný ďalší výskum.Pečeni postihnutej MASLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a ich užívanie prispieva k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Essentiale® 300 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.MAT-SK-2500176 – 1.0. – Dátum vypracovania: 05/2025Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.