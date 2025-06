„Ficovu“ neutralitu by sme finančne nezvládli a Slovensko nebude blokovať závery na samite NATO – VIDEO

Doplnil, že neutralita by bola "

Fico je expert na zahltenie verejného priestoru témami

Slovensko sa bude snažiť o konsenzus

uviedol Pellegrini.

Posilnenie obranyschopnosti má logiku

17.6.2025 (SITA.sk) -x-násobne„Ak chcete byť neutrálna krajina, to neznamená, že ste takou dobrou krajinou, ktorá je kamarátka so všetkými naokolo a nikto jej nemôže ublížiť," zdôraznil prezident s tým, že v prípade neutrality sa krajina nespolieha na spojencov, ale všetko si musí garantovať sama.Pellegrini však pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády, ktoré podpísal aj Fico, je napísané, že vláda podporuje členstvo SR v NATO a je pripravená plniť si záväzky vyplývajúce z členstva.„Preto toto vyjadrenie považujem iba za jeho osobný postoj. Možno nahodenie opäť nejakej politickej témy, aby sa o tom mesiac diskutovalo," skonštatoval Pellegrini s tým, že Fico je expert na zahltenie verejného priestoru témami, ktoré rezonujú. "Keby všetci toto jedno vyjadrenie prepočuli a nechali tak a neviedli o tom žiadnu diskusiu, tak by z toho téma nebola," vyhlásil prezident.Hlava štátu zároveň upozornila, že takáto diskusia môže vyústiť aj do petičnej akcie za referendum o vystúpení z NATO. „Tu dopredu avizujem, že ak tá otázka by bola formulovaná správne, tak tentokrát by som to referendum vypísal úplne automaticky, pretože ak bude taká otázka čistá a jasná, tak nebudem mať inú možnosť," uviedol Pellegrini.Doplnil, že nie je dobré otvárať témy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť Slovenska. "Bezpečnosť našej krajiny musí byť našou prioritou a musí stáť nad geopolitikou, musí stáť nad získaním pár lacných percent," dodal prezident s tým, že bezpečnosť je niečo, čo štátnik nesmie nikdy spochybniť.Po rokovaní koaličných a opozičných lídrov za okrúhlym stolom v Prezidentskom paláci hlava štátu uviedla, že Slovensko nebude blokovať závery na samite NATO.Ako uviedol, nastal konsenzus v tom, že Slovensko nebude narúšať jednotu na samite NATO a bude sa správať zodpovedne, no bude hľadať konsenzus, ktorý bude vyhovovať všetkým členským krajinám. Pellegrini zdôraznil, že navyšovanie výdavkov na obranu sa nebude robiť zo dňa na deň. Navyšovanie výdavkov nie je podľa jeho slov len vecou súčasnej vlády a jej rozhodnutia, ale bude sa to týkať aj vlád, ktoré prídu neskôr, keďže je horizont navyšovania výdavkov na obranu naprojektovaný na desaťročia.„Som rád, že z úst aj predsedu vlády aj ďalších predstaviteľov, vrátane opozície, zaznelo, že Slovensko musí do posledného dňa vyjednávať, ale pri záverečnom rozhodnutí by nemalo byť Slovensko jedinou krajinou, ktorá by mala narušiť dosiahnutie konsenzu, o ktorom ešte nevieme, aký bude,“ uviedol prezident a informoval, že na samite nebude sám, ale pôjde s ním aj minister obrany Robert Kaliňáka (Smer-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).„Som rád, že na tomto sme sa zhodli, že SR nemá byť jedinou krajinou, ktorá bude blokovať závery, lebo má iné názory ako spojenci naprieč celým svetom. Na druhej strane ale vnímam a celkom súhlasím s pozíciou, ktorá sa opäť prelínala aj opozične aj koalične, že hoc sa zadefinujú ciele, SR bude presadzovať, aby sa to navyšovanie, ak sa nakoniec nejaké dohodne, napĺňalo minimálne v horizonte desať a viac rokov,“ povedal prezident s tým, že SR nie je v súčasnosti v stave a rozpočtovej kondícii na to, aby mohla zvyšovať výdavky dramaticky rýchlym tempom.„Zároveň je prirodzené, že každá jedna vláda bude mať úplne autonómne právo sa rozhodnúť, ktorý typ výdavkov bude preferovať,“ dodal prezident a pripomenul, že aj záväzok krajín NATO vynakladať na obranu dve percentá HDP dnes stále nedosiahli tri krajiny, pričom aj Slovensku to trvalo veľa rokov. „Preto vnímam vyjadrenie vlády, že to nebude automaticky znamenať, že od ďalšieho roka rapídne začnú stúpať výdavky na zbrojenie, ale že vláda bude v prvých rokoch viac preferovať výdavky na duálne použitie,“Prezident zdôraznil, že Slovensko tak nebude narúšať jednotu na samite, ale bude sa hľadať konsenzus, ktorý bude vyhovovať všetkým členským krajinám. Slovensko bude podľa jeho slov trvať na tom, aby sa prípadné navyšovanie výdavkov rozložilo čo najdlhšie v čase, a aby výraznou časťou navýšených prostriedkov boli projekty duálneho použitia.„Naši alianční partneri musia pochopiť, že Slovensko je na východnej hranici NATO a infraštruktúra je dôležitá pre mobilitu v prípade nejakej operácie,“ doplnil Pellegrini. Má byť teda plne v rukách vlády, ktorá bude v danom momente pri moci, aby rozhodla, akým spôsobom a akým tempom bude napĺňať cieľ. „Tak, ako to bolo pri dvoch percentách HDP, ani teraz nie som naivný, že tento cieľ idú od prvého roka naplniť všetky krajiny NATO,“ podotkol prezident.Podľa Pellegriniho má posilnenie obranyschopnosti logiku, no na druhej strane by podľa neho nemalo ísť o posilňovanie obranyschopnosti na úkor kvality života a sociálnych štandardov obyvateľov. Debata o bezpečnosti podľa neho nemôže skĺznuť len k tomu, že budúci týždeň bude nejaký samit a niekto navrhol nejaké percentná a takto to má byť.„My máme zabezpečiť bezpečnosť tejto krajiny nie preto, že si to želá Donald Trump Mark Rutte či NATO. Ale my máme bezpečnosť našim občanom garantovať z našej vlastnej vôle. Musíme si odpovedať, či dnes naše ozbrojené zložky, záchranárske zložky a ozbrojené sily so svojím personálnym vybavením a technikou sú v stave obrániť našu krajinu pred akýmkoľvek atakom, nech by prišiel z hociktorej strany. Či by sme vedeli chrániť slovensko, kým prídu na pomoc spojenci,“ uzavrel Pellegrini s tým, že posilnenie obranyschopnosti a garancia bezpečnosti občanov musí byť vlastnou prioritou Slovenska, nielen vtedy, keď to niekto rozkáže.