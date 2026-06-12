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12. júna 2026

„Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným ...



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gettyimages 2206959857 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády.


Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli v piatok petrochemický závod Nižnekamskneftechim v ruskom meste Nižnekamsk v Tatársku. K útoku došlo práve v deň, keď si Rusko pripomína svoj štátny sviatok - Deň Ruska. Referuje o tom web glavcom.ua.

Podľa monitorovacích kanálov na sociálnych sieťach po útoku vypukol požiar na technologickej jednotke AVT-8. Ruské úrady sa k rozsahu škôd bezprostredne nevyjadrili.

Zasiahnutý podnik patrí do skupiny Sibur, najväčšieho petrochemického holdingu v Rusku. Spoločnosť sa zaoberá spracovaním uhľovodíkových surovín a výrobou polymérov, plastov či syntetických kaučukov využívaných v rôznych priemyselných odvetviach.



Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády. Podľa ukrajinských zdrojov zabezpečuje približne polovicu ruskej produkcie kaučuku a významný podiel na svetovej výrobe.

Nešlo pritom o jediný útok na ruskú chemickú infraštruktúru. V noci na piatok zasiahli ukrajinské drony aj chemický závod Togliattikaučuk v Samarskej oblasti. Ukrajina v ostatných mesiacoch pravidelne útočí na ropné, chemické a logistické objekty v ruskom vnútrozemí s cieľom oslabiť priemyselnú základňu podporujúcu vojnové operácie Moskvy.



Útoky prišli v čase, keď Rusko oslavuje Deň Ruska. Moskva tento rok zároveň zrušila tradičný veľký koncert na Červenom námestí, ktorý býval súčasťou osláv štátneho sviatku. Podľa médií k tomu došlo na pozadí rastúcej hrozby ukrajinských útokov dlhého dosahu. Podujatie sa na Červenom námestí neuskutoční prvýkrát od roku 2003.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - „Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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