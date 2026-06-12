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12. júna 2026
„Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine
Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády.
Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli v piatok petrochemický závod Nižnekamskneftechim v ruskom meste Nižnekamsk v Tatársku. K útoku došlo práve v deň, keď si Rusko pripomína svoj štátny sviatok - Deň Ruska. Referuje o tom web glavcom.ua.
Podľa monitorovacích kanálov na sociálnych sieťach po útoku vypukol požiar na technologickej jednotke AVT-8. Ruské úrady sa k rozsahu škôd bezprostredne nevyjadrili.
Zasiahnutý podnik patrí do skupiny Sibur, najväčšieho petrochemického holdingu v Rusku. Spoločnosť sa zaoberá spracovaním uhľovodíkových surovín a výrobou polymérov, plastov či syntetických kaučukov využívaných v rôznych priemyselných odvetviach.
Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády. Podľa ukrajinských zdrojov zabezpečuje približne polovicu ruskej produkcie kaučuku a významný podiel na svetovej výrobe.
Nešlo pritom o jediný útok na ruskú chemickú infraštruktúru. V noci na piatok zasiahli ukrajinské drony aj chemický závod Togliattikaučuk v Samarskej oblasti. Ukrajina v ostatných mesiacoch pravidelne útočí na ropné, chemické a logistické objekty v ruskom vnútrozemí s cieľom oslabiť priemyselnú základňu podporujúcu vojnové operácie Moskvy.
Útoky prišli v čase, keď Rusko oslavuje Deň Ruska. Moskva tento rok zároveň zrušila tradičný veľký koncert na Červenom námestí, ktorý býval súčasťou osláv štátneho sviatku. Podľa médií k tomu došlo na pozadí rastúcej hrozby ukrajinských útokov dlhého dosahu. Podujatie sa na Červenom námestí neuskutoční prvýkrát od roku 2003.
Zdroj: SITA.sk - „Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli v piatok petrochemický závod Nižnekamskneftechim v ruskom meste Nižnekamsk v Tatársku. K útoku došlo práve v deň, keď si Rusko pripomína svoj štátny sviatok - Deň Ruska. Referuje o tom web glavcom.ua.
Podľa monitorovacích kanálov na sociálnych sieťach po útoku vypukol požiar na technologickej jednotke AVT-8. Ruské úrady sa k rozsahu škôd bezprostredne nevyjadrili.
Zasiahnutý podnik patrí do skupiny Sibur, najväčšieho petrochemického holdingu v Rusku. Spoločnosť sa zaoberá spracovaním uhľovodíkových surovín a výrobou polymérov, plastov či syntetických kaučukov využívaných v rôznych priemyselných odvetviach.
Nizhnekamsk pic.twitter.com/rIBrGMQI5B
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 12, 2026
Závod v Nižnekamsku patrí medzi strategické podniky ruského chemického priemyslu. Je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jediným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády. Podľa ukrajinských zdrojov zabezpečuje približne polovicu ruskej produkcie kaučuku a významný podiel na svetovej výrobe.
Nešlo pritom o jediný útok na ruskú chemickú infraštruktúru. V noci na piatok zasiahli ukrajinské drony aj chemický závod Togliattikaučuk v Samarskej oblasti. Ukrajina v ostatných mesiacoch pravidelne útočí na ropné, chemické a logistické objekty v ruskom vnútrozemí s cieľom oslabiť priemyselnú základňu podporujúcu vojnové operácie Moskvy.
The Nizhnekamsk petrochemical plant. The Tolyatti rubber factory. The Simferopol thermal power plant.
Every day, more strategic targets have sudden unplanned downtime due to drone sanctions.
And the drone sanctions will keep coming. Because drone sanctions don't have waivers. pic.twitter.com/zGQyvsk3aN
— Maria Drutska ???????? (@maria_drutska) June 12, 2026
Útoky prišli v čase, keď Rusko oslavuje Deň Ruska. Moskva tento rok zároveň zrušila tradičný veľký koncert na Červenom námestí, ktorý býval súčasťou osláv štátneho sviatku. Podľa médií k tomu došlo na pozadí rastúcej hrozby ukrajinských útokov dlhého dosahu. Podujatie sa na Červenom námestí neuskutoční prvýkrát od roku 2003.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - „Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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