Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zlatko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Alpro Matcha: Nový rituál pre všetkých, ktorí nestíhajú spomaliť


Tagy: Alpro matcha PR

Matcha si v posledných rokoch získala pevné miesto v každodenných rituáloch mnohých ľudí. Je symbolom chvíľky pre seba, vedomého spomalenia aj moderného životného štýlu. Jej príprava však často ...



Zdieľať
new project 11 676x444 12.6.2026 (SITA.sk) - Matcha si v posledných rokoch získala pevné miesto v každodenných rituáloch mnohých ľudí.


Je symbolom chvíľky pre seba, vedomého spomalenia aj moderného životného štýlu. Jej príprava však často vyžaduje čas, pomôcky a trochu trpezlivosti. Práve preto prichádza Alpro s novinkou Alpro nápoj Matcha Kokos - rastlinným nápojom, ktorý spája chuť matche s jemnou chuťou kokosu a je pripravený na okamžité vychutnanie.

Keď sa pohodlie stretne s obľúbenou chuťou


Matcha si získala popularitu najmä medzi ľuďmi, ktorí žijú dynamickým mestským životom, hľadajú rovnováhu medzi povinnosťami a oddychom a radi si doprajú malé každodenné rituály. Či už ide o pokojné ráno pred pracovným dňom, krátku prestávku medzi stretnutiami alebo chvíľu oddychu na cestách, práve v takýchto momentoch sa stáva súčasťou ich bežného dňa.

Novinka od Alpro prináša chuť matche bez zdĺhavej prípravy. V jednej fľaši spája chuť zeleného čaju matcha, krémovosť rastlinného nápoja a prirodzene sladkastú kokosovú chuť. Nápoj je možné vychutnať si vychladený aj teplý, pričom sa dá jednoducho napeniť a pripraviť podľa vlastných preferencií.

Jednoduchosť, ktorá zapadne do každého dňa


"Dnešní spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú produkty, ktoré zapadnú do ich každodenného rytmu a zároveň im prinesú príjemný zážitok. Alpro nápoj Matcha Kokos vznikla práve s touto myšlienkou - ponúknuť jednoduchý spôsob, ako si vychutnať obľúbenú matchu bez potreby zložitej prípravy. Stačí otvoriť a dopriať si svoju chvíľku pohody, kdekoľvek sa práve nachádzate," hovorí Nikola Bračíková, Marketing Specialist značky Alpro.

Viac než len chuť


Okrem chuti prináša novinka aj výživové benefity. Obsahuje 5 esenciálnych živín: vitamíny B2, B9 a D, vápnik a jód. Zároveň neobsahuje umelé sladidlá ani umelé farbivá.

Rastlinné rituály pre moderný životný štýl


Rastlinné alternatívy sa dnes stávajú prirodzenou súčasťou moderného životného štýlu. Ľudia ich vyhľadávajú nielen pre ich chuť, ale aj pre pohodlie, variabilitu a možnosť jednoducho ich zaradiť do svojich každodenných návykov. Alpro nápoj Matcha Kokos na tento trend nadväzuje a prináša riešenie pre všetkých, ktorí chcú spojiť obľúbenú chuť matche s jednoduchosťou a pohodlím.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Alpro Matcha: Nový rituál pre všetkých, ktorí nestíhajú spomaliť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alpro matcha PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Proces v kauze únosu študentky Sone pokračuje, súd vypočúva znalkyňu k psychologickému posudku
<< predchádzajúci článok
„Gratulácia“ ku Dňu Ruska. Ukrajinské drony zasiahli jeden z najväčších petrochemických závodov v krajine

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 