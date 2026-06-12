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Alpro Matcha: Nový rituál pre všetkých, ktorí nestíhajú spomaliť
Matcha si v posledných rokoch získala pevné miesto v každodenných rituáloch mnohých ľudí. Je symbolom chvíľky pre seba, vedomého spomalenia aj moderného životného štýlu. Jej príprava však často ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Matcha si v posledných rokoch získala pevné miesto v každodenných rituáloch mnohých ľudí.
Je symbolom chvíľky pre seba, vedomého spomalenia aj moderného životného štýlu. Jej príprava však často vyžaduje čas, pomôcky a trochu trpezlivosti. Práve preto prichádza Alpro s novinkou Alpro nápoj Matcha Kokos - rastlinným nápojom, ktorý spája chuť matche s jemnou chuťou kokosu a je pripravený na okamžité vychutnanie.
Matcha si získala popularitu najmä medzi ľuďmi, ktorí žijú dynamickým mestským životom, hľadajú rovnováhu medzi povinnosťami a oddychom a radi si doprajú malé každodenné rituály. Či už ide o pokojné ráno pred pracovným dňom, krátku prestávku medzi stretnutiami alebo chvíľu oddychu na cestách, práve v takýchto momentoch sa stáva súčasťou ich bežného dňa.
Novinka od Alpro prináša chuť matche bez zdĺhavej prípravy. V jednej fľaši spája chuť zeleného čaju matcha, krémovosť rastlinného nápoja a prirodzene sladkastú kokosovú chuť. Nápoj je možné vychutnať si vychladený aj teplý, pričom sa dá jednoducho napeniť a pripraviť podľa vlastných preferencií.
"Dnešní spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú produkty, ktoré zapadnú do ich každodenného rytmu a zároveň im prinesú príjemný zážitok. Alpro nápoj Matcha Kokos vznikla práve s touto myšlienkou - ponúknuť jednoduchý spôsob, ako si vychutnať obľúbenú matchu bez potreby zložitej prípravy. Stačí otvoriť a dopriať si svoju chvíľku pohody, kdekoľvek sa práve nachádzate," hovorí Nikola Bračíková, Marketing Specialist značky Alpro.
Okrem chuti prináša novinka aj výživové benefity. Obsahuje 5 esenciálnych živín: vitamíny B2, B9 a D, vápnik a jód. Zároveň neobsahuje umelé sladidlá ani umelé farbivá.
Rastlinné alternatívy sa dnes stávajú prirodzenou súčasťou moderného životného štýlu. Ľudia ich vyhľadávajú nielen pre ich chuť, ale aj pre pohodlie, variabilitu a možnosť jednoducho ich zaradiť do svojich každodenných návykov. Alpro nápoj Matcha Kokos na tento trend nadväzuje a prináša riešenie pre všetkých, ktorí chcú spojiť obľúbenú chuť matche s jednoduchosťou a pohodlím.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alpro Matcha: Nový rituál pre všetkých, ktorí nestíhajú spomaliť © SITA Všetky práva vyhradené.
Je symbolom chvíľky pre seba, vedomého spomalenia aj moderného životného štýlu. Jej príprava však často vyžaduje čas, pomôcky a trochu trpezlivosti. Práve preto prichádza Alpro s novinkou Alpro nápoj Matcha Kokos - rastlinným nápojom, ktorý spája chuť matche s jemnou chuťou kokosu a je pripravený na okamžité vychutnanie.
Keď sa pohodlie stretne s obľúbenou chuťou
Matcha si získala popularitu najmä medzi ľuďmi, ktorí žijú dynamickým mestským životom, hľadajú rovnováhu medzi povinnosťami a oddychom a radi si doprajú malé každodenné rituály. Či už ide o pokojné ráno pred pracovným dňom, krátku prestávku medzi stretnutiami alebo chvíľu oddychu na cestách, práve v takýchto momentoch sa stáva súčasťou ich bežného dňa.
Novinka od Alpro prináša chuť matche bez zdĺhavej prípravy. V jednej fľaši spája chuť zeleného čaju matcha, krémovosť rastlinného nápoja a prirodzene sladkastú kokosovú chuť. Nápoj je možné vychutnať si vychladený aj teplý, pričom sa dá jednoducho napeniť a pripraviť podľa vlastných preferencií.
Jednoduchosť, ktorá zapadne do každého dňa
"Dnešní spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú produkty, ktoré zapadnú do ich každodenného rytmu a zároveň im prinesú príjemný zážitok. Alpro nápoj Matcha Kokos vznikla práve s touto myšlienkou - ponúknuť jednoduchý spôsob, ako si vychutnať obľúbenú matchu bez potreby zložitej prípravy. Stačí otvoriť a dopriať si svoju chvíľku pohody, kdekoľvek sa práve nachádzate," hovorí Nikola Bračíková, Marketing Specialist značky Alpro.
Viac než len chuť
Okrem chuti prináša novinka aj výživové benefity. Obsahuje 5 esenciálnych živín: vitamíny B2, B9 a D, vápnik a jód. Zároveň neobsahuje umelé sladidlá ani umelé farbivá.
Rastlinné rituály pre moderný životný štýl
Rastlinné alternatívy sa dnes stávajú prirodzenou súčasťou moderného životného štýlu. Ľudia ich vyhľadávajú nielen pre ich chuť, ale aj pre pohodlie, variabilitu a možnosť jednoducho ich zaradiť do svojich každodenných návykov. Alpro nápoj Matcha Kokos na tento trend nadväzuje a prináša riešenie pre všetkých, ktorí chcú spojiť obľúbenú chuť matche s jednoduchosťou a pohodlím.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alpro Matcha: Nový rituál pre všetkých, ktorí nestíhajú spomaliť © SITA Všetky práva vyhradené.
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