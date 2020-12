KINASPOLU – Nová sieť prepojí kamenné aj virtuálne slovenské kiná

Ide o spoločný nápad slovenských kinárov, ktorí chcú zjednotenými silami ostať v kontakte so svojimi divákmi v dobrých aj zlých časoch.

Slovenské kino je kultúrnym bodom. Často jediným, kde sa kultúra pravidelne ponúka. Keď je kamenné kino zatvorené, kultúrny bod zmizne. Nemusí to však tak zostať. Riešením môže byť projekt #kinaspolu.

„#kinaspolu je projekt slovenských kinárov pre slovenských kinárov. Nápad, ako nestratiť svoje publikum a hrať v tradičných aj netradičných sálach, ale aj v mobiloch, počítačoch a televíziách. Nápad, ako nestratiť kontakt miestneho kinára s miestnym publikom a ako ponúkať filmovú festivalovú kultúru moderne, otvorene a inak.“ predstavuje koncept Roman Zatlukal z kín v Modre a Pezinku.

Projekt #kinaspolu nie je uzavretým systémom. Ponúka priestor každému progresívnemu kinu, galérii, škole, kultúrnej inštitúcii, ktorá chce divákov osloviť kvalitnou festivalovou filmovou ponukou. Zároveň môže priateľským spôsobom odkomunikovať, ako sa na film pozerať, ako o ňom premýšľať a ako o ňom hovoriť.

Za jednotnú cenu 4€ dostane divák v online priestore vstupenku na prémiový film. Navyše k vstupenke do virtuálnej kinosály získava fantastický bonus. 7-dňový vstup zdarma do Edisonline.sk, prvej festivalovej online videotéky so stovkami špičkových festivalových filmov.

Programovanie a nákup prebieha prostredníctvom jednotlivých kín, ktoré sa do projektu zapojili. Stačí navštíviť ich webovú stránku, vyhľadať v programe #kinaspolu a zakúpiť si lístok na vybraný film obvyklým spôsobom. Po zakúpení lístka záujemca získa e-mail kód, ktorý je možné použiť iba raz na konkrétny film. Ďalší kód platí pre 7-dňový vstup do Edisonline.sk. Vstup do virtuálnej sály nájdete na webe www.kinaspolu.sk. Navštíviť virtuálnu kinosálu vášho kina môžete aj v poslednej chvíli, predaj vstupeniek končí pol hodinu po začiatku premietania.

Za projektom #kinaspolu stojí Roman Zatlukal, kinár Kina Mier v Modre a Kina PKC v Pezinku, Maroš Sollár, riaditeľ systému na predaj lístkov Ticketware, a Ivan Hronec, riaditeľ distribučnej spoločnosti Film Europe.



Zakladajúcimi členmi #kinaspolu sú Kino MIER Modra, Kino PKC Pezinok, Kino Záhoran Malacky, Kino Zálesie v Zálesí, Kino Junior Levice, Kino Šaľa a Kino Film Europe v Bratislave.

„Iniciatíva #kinaspolu je spustená od 1. 12. 2020 a jej dramaturgia bude venovaná európskej a festivalovej tvorbe. Prvými filmami, ktoré sa v programe objavia budú filmy z prehliadky Be2Can. Medzi nimi najvýraznejší tohtoročný európsky film CHLAST od dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga.“ komentoval program Roman Zatlukal z kín v Modre a Pezinku.

„Chceme v tejto ťažkej dobe kinám pomôcť. Našou misiou je ponúknuť a spravovať jednoduchý systém programovania, komunikácie a predaja. Kúpou vstupenky zároveň podporíte práve to vaše miestne kino. V prípade, že chcete prispieť viac, vstupenky je možné zakúpiť v neobmedzenom množstve.“ Dodáva Maroš Sollár, riaditeľ Ticketware

„#kinaspolu nie sú len reakciou na koronu. Tvoria základ ďalšej spolupráce moderných slovenských kín. Chceme sa spoločne vzdelávať, chceme si vymieňať skúsenosti, chceme do projektu zapájať nielen kiná, ale aj školy, profesné združenia a ďalšie kultúrne inštitúcie. Budeme spoločne hovoriť s ministerstvami, miestnymi správami, ale aj súkromným sektorom. Budeme prakticky informovať o nových technológiách a vymýšľať účinný marketing. Budeme sa spoločne usilovať o verejné zdroje, ale zároveň sa naučíme, ako na nich nebyť závislí. #kinaspolu sú otvoreným združením pre každého, kto chce vedieť a vidieť špičkový festivalový film a kto chce a môže pomôcť slovenskej mestskej aj miestnej kultúre.“ – dodal k spusteniu iniciatívy #kinaspolu riaditeľ Film Europe Ivan Hronec.

Viac informácií a program virtuálnej kinosály nájdete na www.kinaspolu.sk