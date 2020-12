Video: Otcovsko-dcérske dueto Roba Opatovského a Hanky naladí na zimu

Robo Opatovský sa netají tým, že Vianoce sú mu mimoriadne blízke (narodil sa 25. decembra 1971) a fanúšikov pravidelne zásobuje novou dávkou vianočných skladieb. Tohtoročná novinka je výnimočná tým, že ju naspieval so svojou dcérou Hankou.

Robo Opatovský – Snehuliak:

„Ľudia si už u mňa zvykli, že časť mojej tvorby tvoria aj autorské vianočné skladby. Práve v období prvej a teraz aj druhej vlny korony som mal veľa vianočných hudobných nápadov. Budúci rok plánujem vianočný album s názvom Rodinné Vianoce. Pilotný singel vydávame už tento rok. Volá sa Snehuliak a zverejnili sme ho na prvú adventnú nedeľu,“ povedal Robo Opatovský.

Videoklip je kombináciou hraných záberov, v ktorých sa objavuje spevák s dcérou Hankou a animovaného príbehu. „Nie je jednoduché postaviť na Slovensku v novembri snehuliaka, ale výsledok ma veľmi potešil. Celý videoklip som nechal v rukách Filipa Cempera, navodil skvelú atmosféru. Skvelé animácie pripravil Dominik Herceg a z výsledku sa veľmi teším,“ dodal. Z celého videoklipu žiari neopísateľná láska medzi otcom a dcérou a navodzuje skutočnú zimnú atmosféru.

Do nahrávacieho štúdia sa Robo s Hankou dostali po tom, ako si skladbu Snehuliak spoločne zaspievali na sociálnej sieti. „Množstvo pozitívnych reakcií nás posunulo nielen do nahrávacieho štúdia, ale aj pred kameru. Budeme radi, ak sa fanúšikom bude video páčiť,“ povedal spevák.

Robo Opatovský na budúci rok oslávi okrúhle narodeniny a verí, že to bude spoločne s fanúšikmi: „Dúfam, že celý december budem oslavovať s mojimi fanúšikmi koncertami. Bohužiaľ, tento rok naplánované turné s Mirkou Partlovou nebude, čo mi je veľmi ľúto. Už aby táto nepriaznivá doba skončila. Zvládam to len vďaka podpore rodiny, meditácii, otužovaniu a športovaniu. Samozrejme, stále tvorím nové skladby, točím videoklipy. Ak by som netvoril, bolo by to oveľa ťažšie.“

Jedinou koncertnou výnimkou bude Vianočný koncert Roba Opatovského a Mirky Partlovej 14. decembra 2020 v Topoľčanoch. Vstupenky sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.