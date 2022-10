„Kohúti“ hrajú pod koučom Contem ako znovuzrodení, Tottenham má najlepší štart v Premier League za 59 rokov

Kouč je šťastný

Faktor Conte

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur zažíva najvydarenejší štart do tamojšej najvyššej súťaže od roku 1963.V sobotňajšom stretnutí 10. kola Premier League 2022/2023 zvíťazili „kohúti“ nad tímom Evertonu 2:0 a potvrdili, že pod vedením talianskeho kouča Antonia Conteho hrajú ako znovuzrodení.V spomenutých desiatich ligových vystúpeniach získali Spurs dovedna 23 bodov a v tabuľke sú na 3. mieste s rovnakým bodovým ziskom ako druhý Manchester City , pričom na vedúci Arsenal Londýn strácajú len bod. ManCity a Arsenal však majú o zápas menej.„Úprimne povedané, som naozaj šťastný, pretože som videl mnoho pozitívnych vecí. Sú víťazstvá a víťazstvá. Po tomto sa však vraciam domov skutočne veľmi šťastný. Od začiatku až do konca som u mojich hráčov videl správne nastavenie, koncentráciu a túžbu po troch bodoch,“ povedal Conte podľa oficiálneho klubového webu.Tottenham nezískal anglický ligový titul od roku 1961 a poslednou trofejou, ktorú pridal do zbierky, bol anglický Ligový pohár z roku 2008.V prípade, že Conteho hráči budú pokračovať v doterajšej tohtosezónnej forme, z finalistu Ligy majstrov 2018/2019 sa pokojne môže vykľuť ašpirant na majstrovskú trofej v Premier League.Pomôcť by k tomu mohol spomenutý faktor Conte, ktorý má povesť šampióna. Tú potvrdil počas anabáz v Juventuse Turín V týchto troch kluboch dovedna získal osem trofejí vrátane piatich majstrovských titulov v Serie A, resp. Premier League.