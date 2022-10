Bývalý šampión F1 Mika Häkkinen neverí, že Verstappen dodrží zmluvu s tímom Red Bull. Budú ho lákať iné výzvy

Dominancia sa môže pominúť

Výkonnostná doložka

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý automobilový pretekár a dvojnásobný majster sveta vo formule 1 Mika Häkkinen neverí, že úradujúci šampión F1 Max Verstappen dodrží súčasnú zmluvu s tímom Red Bull.Dvadsaťpäťročný Holanďan nedávno podpísal so spomenutou „stajňou“ kontrakt do roku 2028, no Häkkinen si myslí, že Verstappen sa ešte predtým poberie za inou kariérnou výzvou.Verstappen pred časom naznačil, že svoju púť vo formule 1 by mohol ukončiť po sezóne 2028, keď bude mať 31 rokov. Prezradil, že by si rád vyskúšal aj iné pretekárske série a v živote chce zažiť i niečo iné.„Je skvelé, že Max podpísal zmluvu s Red Bullom do konca roka 2028. Keďže tím si môže dovoliť takéto dlhodobé kontrakty, znamená to, že veria vo svoje schopnosti. Majú vynikajúcich inžinierov a dizajnérov,“ povedal Häkkinen pre web racingnews365.com, citoval ho i portál sportowefakty.wp.pl.Podľa 54-ročného Fína sa nedá vylúčiť, že Red Bull časom prestane dominovať v F1. „Kalendár je vyčerpávajúci a preteky vysávajú z ľudí energiu. Mnohí zamestnanci by uvítali, keby mohli byť častejšie doma so svojimi rodinami. Kľúčový personál môže náhle vstať a odísť. Niektorí tiež môžu odísť z Red Bullu pre svoj vek,“ dodal Häkkinen.Verstappenova zmluva zahŕňa i tzv. výkonnostnú doložku, ktorá umožňuje Holanďanovi opustiť tím skôr v prípade slabých výsledkov.Túto klauzulu môže aktivovať po sezóne 2026, ak sa nový monopost Red Bullu ukáže ako menej konkurencieschopný.Häkkinen takýto scenár nevylučuje. „Ak kľúčoví zamestnanci z Red Bullu odídu a auto nebude spĺňať Maxove želania, môže zvážiť odchod z tímu. Nemyslím si, že Verstappen zostane v Red Bulle do konca kariéry. Toto je len môj názor, ale existujú príklady, keď jazdci opúšťajú tímy po zisku niekoľkých titulov. Niekedy niekto zmenil tím z finančných dôvodov, inokedy potreboval novú výzvu,“ zhrnul niekdajší pilot McLarenu.