„Kráľ Henrik“ definitívne ukončil aktívnu kariéru, švédsku brankársku legendu zrádzalo srdce

Pätnásť rokov v tíme Rangers

Získal dve zlaté medaily

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Švédska brankárska hokejová legenda Henrik Lundqvist definitívne ukončila aktívnu hráčsku kariéru. Tridsaťdeväťročný rodák z Aare pre problémy so srdcom vynechal ostatnú sezónu, podstúpil aj operáciu.Lekári odhalili Lundqvistovi problémy s aortálnou chlopňou, koreňom aorty a pri chirurgickom zákroku bolo nutné pristúpiť aj k výmene príslušnej časti najdôležitejšej cievy v tele - aorty."Nastal čas. Ostatných 30 rokov som obetoval svoj život hokeju. Teraz je tá správna chvíľa opustiť hru, ktorú tak milujem. A začať novú kapitolu vo svojom živote," cituje Lundqvista oficiálny web NHL.Henrik Lundqvist sa po dlhoročnom pôsobení v tíme New York Rangers rozhodol predĺžiť si kariéru v konkurenčnom Washingtone a októbri 2020 podpísal s Capitals kontrakt na jeden rok, do bránky klubu z hlavného mesta USA sa však nikdy nepostavil.Počas pätnástich rokov v tíme NY Rangers sa charizmatický Švéd síce nedočkal Stanley Cupu, ale prekonal niekoľko klubových rekordov a pridal aj viacero individuálnych ocenení.V roku 2012 si prevzal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL a o dva roky neskor si zachytal vo finále bojov o Stanleyho pohár, Rangers prehrali s Los Angeles Kings 1:4 na zápasy.Až päťkrát sa stal súčasťou výberového podujatia All-Star Game. V roku 2006 sa v Turíne stal olympijským víťazom a zlato z majstrovstiev sveta má z roku 2017."Kráľ Henrik" sa pomerne nedávno predstavil aj slovenským fanúšikov, za Švédov totiž chytal na MS 2019.