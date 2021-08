Viktória Forster siahala na juniorskom šampionáte v Keni na bronz a pobeží aj vo finále stovky cez prekážky

Nervózna vôbec nebola

Rýchlejšia bola len Jamajčanka

Poľská súperka zakopla

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Viktória Forster šiestym miestom vo finále stovky na juniorských majstrovstvách sveta v atletike v kenskom Nairobi dosiahla svoj zatiaľ najlepší úspech doterajšej kariéry.Aj keď do osemčlenného finále vstupovala s druhým najhorším osobným rekordom, dlho sa držala v najlepšej trojke a až v úplnom závere sa pred ňu "natlačili" ďalšie tri súperky. Od bronzu slovenskú atlétku napokon delili len tri stotiny sekundy."Pred finále som vôbec nebola nervózna, strašne som si to užívala. Je niečo neuveriteľné, že som mala príležitosť bežať vo finále. Dúfala som, že by čas mohol byť aspoň o trošičku lepší, ale mám radosť aj z vyrovnaného rekordu. Som šiesta - strašne sa teším! Ak by mi niekto pred šampionátom povedal, že na stovke budem vo finále šiesta, vysmiala by som ho. Samozrejme, v kútiku duše som si postup do osmičky želala, ale to bol skôr sen. Dúfam, že som rodičom i všetkým, čo ma podporovali, urobila radosť," povedala mladá slovenská šprintérka podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).Nespokojná nemohla byť jej trénera Katarína Adlerová: "Verila som, že Viktória vo finále nepredá lacno kožu a zabojuje. Pred štartom bola dobre pripravená i dobre naladená. Predviedla super štart i celý beh, nenašla som na ňom takto narýchlo žiadnu chybu. Chýbal azda len kúštik športového šťastia v závere. Tri stotinky od medaily zamrzia, ale verím, že v budúcnosti sa Viktória medzi poprednými šprintérkami nestratí a vybojuje si medzi nimi miesto."Viktória Forster sa na MSJ v Keni predstavila ešte na 100 m prekážok, kde sa prebojovala do finále.V piatkovom popoludňajšom prvom semifinále finišovala druhá časom 13,59 sekundy, ktorý je len o jednu stotinu horší ako jej osobný rekord a tohtosezónne maximum, čo je zároveň slovenský juniorský rekord. Rýchlejšia ako Slovenka bola len Jamajčanka Oneka Wilsonová, ktorá dosiahla o dve desatiny lepší čas.Do finále postúpili prvé dve z každého z troch semifinále, zostávajúce dve miesta získali nepostupujúce pretekárky s najlepším časom.Keďže Viktória Forster bola vo svojom semifinále druhá, nemusela čakať na ďalšie semifinálové behy, keďže finále mala isté.Vo finiši vyťažila zo zaváhania Poľky Mariky Majewskej, ktorá na deviatej prekážke zakopla a z druhej klesla až na šiestu priečku."Mala som obrovské šťastie, lebo môj beh bol hrozný a nie som s ním vôbec spokojná. Prvá prekážka mi vôbec nevyšla, vyletela som veľmi vysoko nad ňu, a potom som len skákala. Tak či tak by som dobehla tretia, no Poľke sa, žiaľ, stalo, čo sa stalo a ja som vo finále. Wau! To som naozaj nečakala. Som strašne šťastná. Nemám slov!" cituje mladú šprintérku oficiálny web SAZ.Zaujímavosťou je, že presne výkon 13,59 s, aký v semifinále dosiahla slovenská šprintérka, stačil na finále Fínke Sonji Staangovej ako poslednej postupujúcej s časom. Ďalších šesť finalistiek dosiahlo lepší výkon ako Viktória Forster.Devätnásťročná zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa na MSJ v Nairobi predstaví v sobotu popoludní, podľa aktuálneho programu o 15.00 h SELČ.