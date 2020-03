„Králi“ vyhrali aj po siedmy raz v sérii, Rangers v predĺžení prehrali a Makar pridal tri asistencie (video)

Výsledkové sumáre NHL



streda:























12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Päť zápasov bez slovenskej účasti ponúkla v stredu NHL. Už siedme víťazstvo v sérii si pripísali hráči Los Angeles , doma si poradili s Ottawou 3:2. Desiaty triumf "kráľov" z posledných trinástich zápasov spečatil v 56. min český útočník Martin Frk a jeho tím opustil poslednú priečku v Západnej konferencii NHL. Spadli na ňu hokejisti San Jose.Hráči New Yorku Rangers aj so šťastím vyrovnali 13 sekúnd pred koncom tretej tretiny súboj s domácim Coloradom na 2:2, ale z ľadu v Denveri napokon odchádzali ako zdolaní.Tromi asistenciami sa vo víťaznom tíme zaskvel jeden z najproduktívnejších nováčikov sezóny obranca Cale Makar. Dvadsaťjedenročný rodák z Calgary dosiahol métu 50 bodov.Tím Avalanche zostal na druhom mieste Centrálnej divízie aj Západnej konferencie o dva body za St. Louis . Obhajca trofeje vyhral v Anaheime 4:2 v zápase dohrávanom z 11. februára. Vtedy sa nemohlo pokračovať v dôsledku srdcovej príhody obrancu Blues Jaya Bouwmeestera."Odviedli sme dobrú prácu. Sústredili sme sa na zápas a zostali v dobrom nastavení až do konca," vyhlásil obranca Alex Pietrangelo, autor dvoch gólov St. Louis, na oficiálnom webe NHL.