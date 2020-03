NBA pre koronavírus prerušila základnú časť, v NHL sú zatiaľ len niektoré zápasy bez divákov

NHL pokračuje podľa rozpisu

NHLPA situáciu pozorne sleduje

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zámorská basketbalová NBA v noci na štvrtok až do odvolania prerušila svoju základnú časť sezóny 2019/2020 a dotknúť sa to môže aj hokejovej NHL. Basketbalisti prijali rázny krok po tom, ako pivotovi Rudymu Gobertovi z klubu Utah Jazz vyšiel pozitívny test na nový koronavírus. Medzi hokejistami v zámorskej profilige zatiaľ nie je ani jeden pozitívne testovaný hráč, ale NHL situáciu nepodceňuje."Zaznamenali sme verdikt NBA o prerušení sezóny po pozitívnom teste na koronavírus u jedného hráča. Vedenie našej súťaže pokračuje v konzultáciách s lekárskymi expertmi a vyhodnocuje všetky možnosti. Viac budeme vedieť vo štvrtok a všetkých budeme informovať," uvádza sa v stanovisku vedenia NHL na oficiálnom webe súťaže.Zámorská hokejová profiliga síce zatiaľ pokračuje podľa rozpisu, no šírenie vírusu ovplyvňuje chod zápasov. Klub Columbus Blue Jackets absolvuje svoj štvrtkový duel proti Pittsburghu Penguins bez divákov a tím San Jose Sharks pred prázdnymi tribúnami absolvuje všetky svoje domáce súboje do konca marca.Ide o reakciu príslušných orgánov, ktoré v daných lokalitách zakázali konanie hromadných akcií. "Kým budú opatrenia v platnosti, budeme hrať doma bez divákov," uvádza sa v správe od vedenia Blue Jackets. Zrejme absolvujú bez podpory fanúšikov aj sobotňajší súboj proti Nashvillu Predators, neskôr aj proti Washingtonu Capitals (19.3.) a možno aj New Yorku Islanders (30.3.) a Tampe Bay Lightning (2.4.).Situáciu pozorne sledujú aj zástupcovia hráčskej asociácie NHLPA. "Sme v úzkom kontakte s vedením NHL. Všetko sme zhodnotili dnes a urobíme tak aj vo štvrtok ráno. Pred ďalšími vyjadreniami prekonzultujeme vývoj aj s hráčmi, aby sme mali k dispozícii ich názory," uvádza sa v stanovisku.V súvislosti so situáciou sa vedenie klubu Boston Bruins, v ktorom je kapitánom slovenský obranca Zdeno Chára, rozhodlo z preventívnych dôvodov odložiť naplánovaný ceremoniál na pripomenutie úspešného tímu z roku 1970, ktorý získal Stanleyho pohár. Akcia sa v hale TD Garden mala konať 24. marca.