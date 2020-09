„Lebo Fico“ je už trápne, tvrdí Smer-SD a vyzýva Matoviča, aby sa správal ako chlap

Strana podala trestné oznámenie

Tri zmenky Matovičovej ženy

22.9.2020 - Stále tá istá filozofia „lebo Fico“ je z úst predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) trápna. Strana Smer-SD tak reaguje na tlačovú konferenciu z 21. septembra, ktorú mal Matovič.Premiér na nej povedal, že expremiéri Peter Pellegrini (nezaradený) a Robert Fico (Smer-SD) boli informovaní v roku 2018 o podozrivých činnostiach finančnej skupiny Arca Capital, ktorá patrí pod spoločnosť Arca Investments.„Asi je potrebné pripomenúť, že Robert Fico od marca 2018 nie je predsedom vlády SR, čiže akákoľvek výhovorky Igora Matoviča sú len a len dôkazom jeho rastúcej nervozity. Robert Fico aj s manželkou predložili dôkazy o ich nevine, keď boli obvinení v prípade účtov na Belize. Tak nech sa už Igor Matovič správa ako chlap a ukáže, ako jeho manželka previedla 600-tisíc eur. Alebo ich nepredviedla a sú to iba výnosy z desať miliónov?“ píše tlačový odbor Smeru v stanovisku.Strana Smer-SD zdôraznila, že podala trestné oznámenie na právnickú osobu Arca Investments, a.s. a nie na rodinu predsedu vlády. „Nerozumieme, prečo Igor Matovič takto nervózne vystupuje,“ dodali.Matovič v pondelok 21. septembra uviedol, že expremiéri Peter Pellegrini (netaradený) a Robert Fico (Smer-SD) boli informovaní v roku 2018 o podozrivých činnostiach finančnej skupiny Arca Capital, ktorá patrí pod spoločnosť Arca Investments.Ak podľa neho takéto informácie mali a nekonali, považuje ich za spolupáchateľov. Ich čin je podľa neho o to obludnejší, ak obviňujú z podvodu jeho manželku, ktorá je podľa neho tiež obeťou.Mená ľudí, ktorí mu poskytli informácie, zverejní vtedy, ak s tým budú súhlasiť. Vysvetlil, že momentálne sa títo ľudia obávajú, že ak by svedčili, boli by kriminalizovaní.Manželka Matoviča Pavlína má tri zmenky v Arca Investments po 200-tisíc eur. Dve zmenky mali byť vytvorené v čase, keď bol Matovič premiér a disponoval informáciami, že firma je v problémoch.Zmenky neboli vyplatené. Jedna z nich bola vytvorená už v čase, keď bola spoločnosť v problémoch. Rozdiel oproti medializovaným informáciám je aj v tom, že ide o inú spoločnosť. Medializované informácie pôvodne spomínali spoločnosť Arca Capital.