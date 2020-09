Policajta obvinili zo špionáže pre Čínu, nariadili jeho zatknutie a nepomôže mu ani kaucia

Hrozba zvnútra

Dostal aj bezpečnostnú previerku

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Príslušníka polície v americkom meste New York v pondelok obvinili z toho, že pracoval pre čínsku vládu a špehoval podporovateľov hnutia za nezávislosť Tibetu v Spojených štátoch.Baimadajie Angwang, naturalizovaný americký občan z Tibetu, fungoval ako agent Číny od roku 2018, pričom pracoval pre nemenované osoby na čínskom konzuláte v New Yorku, uvádza sa v trestnom oznámení podanom na federálnom súde v Brooklyne.Jeho úlohou bolo podľa súdnych dokumentov "vyhľadať potenciálne spravodajské zdroje" a "identifikovať potenciálne hrozby" pre Čínu v newyorskej metropolitnej oblasti a tiež poskytovať predstaviteľom konzulátu "prístup k popredným predstaviteľom Policajného zboru mesta New York (NYPD)" prostredníctvom pozvánok na oficiálne policajné podujatia.Medzi dôkazmi proti Andwangovi bola jeho komunikácia s úradníkom konzulátu, ktorého oslovoval ako "veľkého brata" či "šéfa", o tom ako identifikovať disidentov v hnutí za nezávislosť Tibetu či ako prilákať ďalších špiónov.Angwanga neobvinili zo škodenia národnej bezpečnosti alebo operáciám NYPD, podľa šéfa newyorskej pobočky Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Williama Sweeneyho ho však považovali za "definíciu hrozby zvnútra". Na pondelkovom prvom pojednávaní súd nariadil jeho zadržanie bez možnosti prepustenia na kauciu.Tridsaťtriročný Awang pred získaním občianstva žiadal v USA o azyl s tým, že ho v Číne zatkli a mučili pre jeho tibetský pôvod. Okrem toho, že pracoval pre NYPD bol štábny rotmajster armádnych rezerv, ktorý dostal od ministerstva obrany bezpečnostnú previerku. Podľa súdnych dokumentov pri kádrovej previerke klamal.Podľa organizácie International Campaign for Tibet jeho zatknutie dokazuje, že sa čínska komunistická strana angažuje v operáciách proti tibetskému disentu nielen v Tibete ale všade na svete.