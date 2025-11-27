|
Štvrtok 27.11.2025
Denník - Správy
27. novembra 2025
„Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom
Za drogovú trestnú činnosť odsúdený Josef Šipoš, známy pod prezývkou mastičkár, si zvyšok sedemročného trestu odňatia slobody vykoná doma. Okresný súd v Trnave rozhodol v jeho prípade na návrh riaditeľa ...
27.11.2025 (SITA.sk) - Za drogovú trestnú činnosť odsúdený Josef Šipoš, známy pod prezývkou mastičkár, si zvyšok sedemročného trestu odňatia slobody vykoná doma. Okresný súd v Trnave rozhodol v jeho prípade na návrh riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou o premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, zároveň nariadil jeho kontrolu technickými prostriedkami.
Šipoša Krajský súd v Trnave v marci tohto roku odsúdil na 7 rokov väzenia, po zarátaní pobytu vo väzbe má už polovicu za sebou. Okresný súd v Trnave konštatoval, že do konca trestu mu zostáva ešte 1 289 dní.
Odsúdený Šipoš sa podľa rozhodnutia súdu musí zdržiavať vo svojom obydlí v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec, môže však dochádzať do zamestnania, k lekárovi alebo sa zúčastňovať úradných konaní. V ostatných prípadoch môže bydlisko opustiť len so súhlasom probačného úradníka.
„Súd určil presné technické podmienky, odsúdený bude monitorovaný, pohybovať sa môže, zjednodušene povedané, len do práce a z práce. Sú tam ešte nejaké výnimky, napríklad v prípade návštevy lekára. Ale je to v podstate prísny domáci režim, ak by porušil stanovené podmienky, tak by sa musel vrátiť späť do výkonu trestu v ústave,“ povedal advokát Igor Ribár.
Odsúdený Šipoš súd cez telemost z ústavu v Hrnčiarovciach nad Parnou ubezpečil, že si uvedomil závažnosť konania, za ktoré bol odsúdený. Zároveň sľúbil, že sa už nikdy nedopustí žiadneho trestného činu, chce rekonštruovať rodinný dom, vrátiť sa k darcovstvu krvi a spoločne so synom aj k reprezentovaniu vo vodnom motorizme.
„Chcem byť príkladným občanom tejto krajiny,“ povedal odsúdený Šipoš. Potvrdil tiež, že bude pracovať, miesto mu drží prevádzkovateľ autovrakoviska v Bernolákove. Pestovateľom marihuany Josefom Šipošom sa súdy zaoberali už viackrát.
Najskôr ho odsúdili za drogovú trestnú činnosť na 20 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutie majetku, v jeho prípade rodinného domu. Po zrušení rozsudku krajským súdom mu neskôr znížil uložený trest na 15 rokov, neskôr na osem rokov odňatia slobody, pričom ani jeden z týchto rozsudkov nenadobudol právoplatnosť. Prípadu „mastičkára“ sa chytili aj politici, skôr uložené tresty dávali ako príklad drakonických trestov.
Zdroj: SITA.sk - „Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom © SITA Všetky práva vyhradené.
