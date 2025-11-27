Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

27. novembra 2025

„Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom


Tagy: Domáce väzenie Drogová trestná činnosť Súdy

Za drogovú trestnú činnosť odsúdený Josef Šipoš, známy pod prezývkou mastičkár, si zvyšok sedemročného trestu odňatia slobody vykoná doma. Okresný súd v Trnave rozhodol v jeho prípade na návrh riaditeľa ...



Zdieľať
668a02d5 caa9 45b6 a8ba 5d2ef3afa3ed 676x450 27.11.2025 (SITA.sk) - Za drogovú trestnú činnosť odsúdený Josef Šipoš, známy pod prezývkou mastičkár, si zvyšok sedemročného trestu odňatia slobody vykoná doma. Okresný súd v Trnave rozhodol v jeho prípade na návrh riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou o premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, zároveň nariadil jeho kontrolu technickými prostriedkami.

Opustenie bydliska


Šipoša Krajský súd v Trnave v marci tohto roku odsúdil na 7 rokov väzenia, po zarátaní pobytu vo väzbe má už polovicu za sebou. Okresný súd v Trnave konštatoval, že do konca trestu mu zostáva ešte 1 289 dní.

Odsúdený Šipoš sa podľa rozhodnutia súdu musí zdržiavať vo svojom obydlí v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec, môže však dochádzať do zamestnania, k lekárovi alebo sa zúčastňovať úradných konaní. V ostatných prípadoch môže bydlisko opustiť len so súhlasom probačného úradníka.

Súd určil presné technické podmienky, odsúdený bude monitorovaný, pohybovať sa môže, zjednodušene povedané, len do práce a z práce. Sú tam ešte nejaké výnimky, napríklad v prípade návštevy lekára. Ale je to v podstate prísny domáci režim, ak by porušil stanovené podmienky, tak by sa musel vrátiť späť do výkonu trestu v ústave,“ povedal advokát Igor Ribár.

Príkladný občan


Odsúdený Šipoš súd cez telemost z ústavu v Hrnčiarovciach nad Parnou ubezpečil, že si uvedomil závažnosť konania, za ktoré bol odsúdený. Zároveň sľúbil, že sa už nikdy nedopustí žiadneho trestného činu, chce rekonštruovať rodinný dom, vrátiť sa k darcovstvu krvi a spoločne so synom aj k reprezentovaniu vo vodnom motorizme.

Chcem byť príkladným občanom tejto krajiny,“ povedal odsúdený Šipoš. Potvrdil tiež, že bude pracovať, miesto mu drží prevádzkovateľ autovrakoviska v Bernolákove. Pestovateľom marihuany Josefom Šipošom sa súdy zaoberali už viackrát.

Najskôr ho odsúdili za drogovú trestnú činnosť na 20 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutie majetku, v jeho prípade rodinného domu. Po zrušení rozsudku krajským súdom mu neskôr znížil uložený trest na 15 rokov, neskôr na osem rokov odňatia slobody, pričom ani jeden z týchto rozsudkov nenadobudol právoplatnosť. Prípadu „mastičkára“ sa chytili aj politici, skôr uložené tresty dávali ako príklad drakonických trestov.


Zdroj: SITA.sk - „Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáce väzenie Drogová trestná činnosť Súdy
