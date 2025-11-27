|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
ÚBOK zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ – VIDEO
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov
Zdieľať
27.11.2025 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, vyšetrovanie sa týka škody z fondov EÚ v sume 9,7 milióna eur.
„Protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru vykonáva v dňoch 26. a 27. novembra 2025 zaisťovacie úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom „BIOPLYN“. Úkony sa realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie," objasnila.
Doplnila, že trestná vec sa má týkať projektu „Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu". Suma 9,7 milióna eur je predbežne odhadovaná škoda na finančných prostriedkoch EÚ.
„Zaisťovacie úkony najmä prehliadky iných priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území mesta Košice, kde od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou," uviedla Vilhanová.
Doplnila, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra (EPPO). Bližšie informácie v súčasnosti poskytovať nebudú.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru vykonáva v dňoch 26. a 27. novembra 2025 zaisťovacie úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom „BIOPLYN“. Úkony sa realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie," objasnila.
Doplnila, že trestná vec sa má týkať projektu „Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu". Suma 9,7 milióna eur je predbežne odhadovaná škoda na finančných prostriedkoch EÚ.
„Zaisťovacie úkony najmä prehliadky iných priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území mesta Košice, kde od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou," uviedla Vilhanová.
Doplnila, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra (EPPO). Bližšie informácie v súčasnosti poskytovať nebudú.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
APZD varuje pred zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov, rizikom je možné zvýšenie korupcie
APZD varuje pred zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov, rizikom je možné zvýšenie korupcie
<< predchádzajúci článok
„Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom
„Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom