„Nevidiacemu“ na prechode nezastavil každý piaty vodič, počas akcie bol najhorší Bratislavský kraj

Mierne zhoršenie oproti roku 2019

Pozitívne prekvapenie v Nitrianskom kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Počas Dňa bielej palice nezastavil figurantovi s bielou palicou takmer každý piaty vodič. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala PR manažérka organizácie Eliška Fričovská.Počas tohtoročného Dňa bielej palice na 38 priechodoch pre chodcov v 33 slovenských mestách figuranti s bielou palicou pod dohľadom polície predstierali, že sú osobami so zrakovým postihnutím a chcú prejsť na druhú stranu vozovky.Svoj úmysel dávali najavo známym gestom – dvihnutím bielej palice. Počas akcie zameranej na zistenie, čo vodiči rešpektujú zrakovo postihnutých chodcov figurantom nezastavilo 19,6 percenta vodičov. Oproti roku 2019, keď figurantom nezastavilo 18,8 percenta vodičov, tak ide o mierne zhoršenie.Najhorším bol Bratislavský kraj, kde nezastavilo 27,2 vodičov. V Trnavskom kraji to bolo 26,2 percenta, v Košickom kraji 25,2 percenta, v Prešovskom kraji 19,7 percenta, v Banskobystrickom kraji 19,4 percenta. V Žilinskom kraji nezastavilo 13,8 percentami, v Trenčianskom kraji 13, 8 percenta. Pozitívnym prekvapením bol podľa ÚNSS Nitriansky kraj, ktorý stanovil rekord. Figurantom nezastavilo iba 7,1 percenta vodičov.Tímy Dňa bielej palice zaregistrovali dovedna 5 188 áut, z toho figurantom 4 170 vodičov zastavilo a 1 018 nevidiaceho ignorovalo.