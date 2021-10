Angela Merkelová si prevzala cenu Karola V., vyzvala na dodržanie Európskej zelenej dohody

Apelovala na zmenu riešenia

Nové možnosti vyplývajúce z energetickej transformácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti znižovania emisií, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie, bude „veľmi ťažká práca“. Vyhlásila to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová.Takzvaná Európska zelená dohoda schválená vlani v decembri obsahuje záväzok znížiť počas tejto dekády emisie skleníkových plynov o 55 percent a do roku 2050 dosiahnuť v 27-člennom bloku uhlíkovú neutralitu.„Predpokladám, že prijatie tejto zelenej dohody bude veľmi ťažká práca,“ povedala Merkelová, keď na ceremoniáli v Španielsku preberala Európsku cenu Karola V.Odchádzajúca kancelárka zostáva v úrade v prechodnom období, kým po voľbách z minulého mesiaca nevznikne nová nemecká vláda. „Už tam nebudem, budem však pozorne sledovať, ako ďaleko siaha schopnosť robiť kompromisy,“ povedala Merkelová publiku v meste Cáceres, kde z rúk španielskeho kráľa Filipa VI. prevzala ocenenie. Kancelárka ďalej apelovala na zmenu spôsobu riešenia klimatických otázok.„Ľudia príliš často hovoria o nákladoch na ochranu klímy a príliš málo o nákladoch na to, že klímu nechránime,“ uviedla Merkelová s odkazom na smrtiace povodne, ktoré zasiahli Nemecko v júli tohto roka. Vyzvala tiež, aby sa ľudia zamerali na „nové trhové príležitosti, nové technológie a nové pracovné príležitosti“ vyplývajúce z energetickej transformácie.Cenu Karola V. udeľujú ľuďom, organizáciám alebo projektom, ktoré pomáhajú posilňovať „kultúrne a historické hodnoty Európy“. Medzi predchádzajúcich laureátov patria európska feministická politička Simone Veilová, bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl alebo posledný sovietsky prezident Michail Gorbačov.