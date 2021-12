„Nie povinnému očkovaniu“ a „my sme ľudia“, skandovali nespokojní Rakúšania proti pandemickým opatreniam (foto)

Očkovanie pre ľudí od 14 rokov

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce ľudí v sobotu znovu v Rakúsku protestovali proti opatreniam pre boj s ochorením COVID-19 vrátane povinného očkovania. V hlavnom meste Viedeň sa protest konal už štvrtý týždeň v rade. Podľa polície, na ktorú sa odvoláva spravodajský portál BBC, prišlo demonštrovať okolo 44-tisíc ľudí.Demonštranti, ktorých podporuje Slobodná strana Rakúska (FPÖ), sú proti povinnému očkovaniu, ktoré by sa malo začať vo februári. Na proteste mali transparenty s nápisom „Nie povinnému očkovaniu“ a skandovali „My sme ľudia“ a „odboj“. Menšie protesty sa konali aj v Klagenfurte a Linzi.Rakúsko je prvá krajina v Európskej únii, ktorá prijala povinné očkovanie. To platí pre všetkých obyvateľov od 14 rokov s výnimkou osôb, ktoré nemôžu absolvovať vakcináciu zo zdravotných dôvodov.Podľa odporcov opatrenia by ľudia mali mať slobodu rozhodnúť sa, či sa chcú nechať zaočkovať. Vláda uviedla, že nikoho nebudú očkovať nasilu, ale ľudia, čo odmietnu očkovanie dostanú pokuty do 3 600 eur.V novembri bolo Rakúsko prvou krajinou v západnej Európe, ktorá znovu zaviedla lockdown aj pre očkovaných ľudí. Ten sa skončil v nedeľu. Obmedzenia platia už len pre neočkovaných.Podľa Johns Hopkins University v Rakúsku od začiatku pandémie potvrdili 1,2 milióna infekcií koronavírusom a viac ako 13-tisíc úmrtí. Zhruba 68 percent obyvateľov je plne zaočkovaných, čo je jedna z najnižších mier v západnej Európe.