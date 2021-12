Fico hovorí o štátnom terorizme, podáva trestné oznámenie

Na Slovensku došlo k aktu štátneho terorizmu. V sobotu to v súvislosti s kauzou videí z poľovníckej chaty povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Dopustiť sa ho mali podľa jeho slov vyšetrovatelia a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Podáva preto trestné oznámenie.





OĽANO: Robert Fico poškodzoval záujmy Slovenska

Fico okrem trestného oznámenia podáva aj podnet na Ústavný súd SR. Tvrdí, že jeho práva ako súkromnej osoby boli "výrazne porušené". Žiada tiež, aby nahrávky z chaty boli vymazané.Prípad označil za nebezpečný z dôvodu, že od začiatku až do konca sa odpočúvanie dialo v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.Hlavným cieľom odpočúvania bolo podľa neho to, aby sa našli akékoľvek informácie predĺženia väzby podnikateľa Miroslava Bödöra a bývalého policajného prezidenta a obvineného Tibora G. Tomu ponúkol Fico spoluprácu so Smerom-SD. Tibor G. na tlačovej konferencii reagoval, že sa chce venovať najmä svojej obhajobe.Šéf Smeru si myslí, že cieľom odpočúvania bola diskreditácia obhajoby a opozície. Fico tvrdí, že na Slovensku prebiehajú manipulácie s trestnými konaniami. "Ak už nikto nechce uznať iné dôkazy, tak tento akt štátneho terorizmu, to nezákonné odpočúvanie na chate, je podľa mňa najvýznamnejších dôkazom, ako sa na Slovensku manipulujú trestné konania v neprospech ľudí, ktorí v minulosti spolupracovali s opozíciou, opozičnými stranami, alebo boli nominantmi týchto strán."Opozičný poslanec obvinil vládnu koalíciu, že sa snaží opozícii pomstiť. Obviňuje ju tiež zo zneužívania prostriedkov trestného práva na boj s politickou opozíciou.Poslanec NR SR a predseda Smer-SD Robert Fico vážnym spôsobom a dlhodobo poškodzoval záujmy Slovenska a stratil akúkoľvek politickú kredibilitu. V reakcii na slová Fica, že vládna koalícia zneužíva prostriedky trestného práva na boj s politickou opozíciou, to pre TASR uviedlo hnutie OĽANO."Považujeme za absurdné, že človek, ktorý odovzdal políciu do rúk organizovaného zločinu a jeho štátna tajomníčka pôsobila ako hlava justičnej mafie, má v sebe tú drzosť komentovať prácu dnes nezávislých orgánov činných v trestnom konaní (OČTK)," skonštatovala najsilnejšia vládna strana.Tvrdí, že práve za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho sa OČTK preukázateľne zneužívali na boj proti opozičným politikom, k čomu sa dnes priznávajú ich vlastní nominanti.Tí podľa OĽANO vypovedajú o obludnej kriminálnej schéme, cez ktorú boli občania okrádaní o obrovské peniaze. "Na následky tohto vyčíňania doplácame dodnes, keď len za colné podvody musí Slovensko zaplatiť pokutu 277 miliónov eur, ktoré mohli byť využité napríklad na zvýšenie platov zdravotníkov či dôchodkov," dodalo hnutie.