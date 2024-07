„Obojživelník“ Pidcock získal olympijské zlato v horskej cyklistike, zopakovať to chce aj na ceste

Deň voľna

30.7.2024 (SITA.sk) - Britský reprezentant v horskej cyklistike Thomas Pidcock obhájil v pondelok na OH v Paríži zlatú medailu v cross-country. Nezabrzdil ho ani defekt a zvíťazil s náskokom deviatich sekúnd pred domácim Francúzom Victorom Koretzkým.Na úspech, ktorý dosiahol na horskom bicykli, chce rodák z anglického mesta Leeds nadviazať aj v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom, teda na klasickom cestnom bicykli.„Cítim sa dobre, mám formu. Nevidím dôvod na to, aby som sa o ďalší kov nemohol aspoň pokúsiť, povedal Pidcock v rozhovore pre web cyclingnews.Po fyzickej pondelkovej záťaži, dostal od trénera britského cyklistického olympijského tímu Stephena Parksa deň voľna. Ten využil okrem regenerácie aj na oslavu svojich 25. narodenín.„Normálne si po pretekoch dám ešte pár hodín jazdy, ale tentoraz pôjdem čo najskôr za svojou rodinou, ktorú mám pri sebe v Paríži. Som rád, že sú tu a že môžeme aspoň tieto chvíle stráviť spolu. Asi viete, že počas roka na nich nemám čas vždy, keď ho chcem,“ dodal účastník dvoch ročníkov Tour de France.Pidocka o účasť v ostatnej edícii TdF pripravil tesne pred začiatkom pretekov pozitívny test na koronavírus. O to väčšiu chuť jazdiť na cestnom bicykli má na Hrách v Paríži. Potvrdzujú to aj slová spomínaného trénera Parksa.„Všetko, čo teraz príde, je pekný doplnok. Trať cestných pretekov pre neho nie je ideálna, ale môže bojovať o medailu. Tom má pripravené nohy, tím bude preto pripravení mu pomôcť.“Pidcock v tejto sezóne „na ceste“ vyhral podujatia Strade Bianche Amstel Gold Race a zaujal aj na iných klasikách, no v sobotu pred pretekmi s hromadným štartom nebude v najužšom okruhu favoritov. To tejto kategórie patria jazdci ako Mathieu van der Poel (Holandsko), Wout van Aert a Remco Evenepoel (Belgicko), Biniam Girmay (Eritrea) či Julian Alaphilippe (Francúzsko).„Zlato je možné, ale bude to oveľa menej kontrolovateľné a predvídateľné ako v prípade horskej cyklistiky. Ak získa dve zlaté medaily v prakticky dvoch odlišných športoch, zapíše sa hrubým písmom do histórie,“ uzavrel tréner Parks.