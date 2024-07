Švéd Gottfridsson sa učí zvládať chorobu, napriek tomu chce na olympiáde v Paríži dosiahnuť úspech

Neustále zaspáva

30.7.2024 (SITA.sk) - Kým sa hádzanár Jim Gottfridsson snaží potiahnuť výber Švédska k úspechu na olympijských hrách v Paríži , učí sa zvládať chorobu, ktorá mu v každodennom živote spôsobuje veľké problémy.Tridsaťjedenročnému hráčovi pred niekoľkými mesiacmi diagnostikovali spánkové apnoe, čiže poruchu charakterizovanú opakovaným zastavením dýchania počas spánku. Táto porucha môže viesť k extrémnej únave a ospalosti počas dňa a Gottfridsson tvrdí, že často bez varovania zaspí.„Prakticky neustále zaspávam a moje deti sa to už naučili. Keď sa hráme s puzzle alebo pexeso a ja si ľahnem na podlahu, dokážem uprostred toho zaspať a oni ma chytia za rameno a hovoria: 'Zase spíš, ocko'. Veľmi rád čítam deťom rozprávky na dobrú noc, ale vždy som to ja, kto s knihou v ruke zaspí ako prvý,“ vyhlásil pre informačný servis OH 2024 otec dvoch detí.Gottfridsson vraví, že táto porucha mohla mať pred šiestimi rokmi hrozné následky.„Išli sme s rodinou domov a v rýchlosti 110 až 130 kilometrov za hodinu som zadriemal. Moja žena sa okamžite chopila volantu a zakričala: 'Čo to robíš?' Ani som si neuvedomil, že som zaspal. Našťastie tam bola moja žena, lebo neviem, čo sa mohlo stať.“Expertom netrvalo dlho, kým našli hlavnú príčinu tohto stavu. Po tom, čo si v minulosti štyrikrát zlomil nos, sa mu vzadu upchala ľavá nosná dierka.„Môj nos je úplná katastrofa,“ povedal.„Nedochádza mi vzduch cez ľavú nosovú dierku. Často žartujem, že možno by som bol lepší v bežeckých dráhach, keby som mohol dýchať nosom.“Hráč nemeckého klubu SG Flensburg-Handewitt dúfa, že sa mu podarí zvýšiť povedomie o tejto poruche, ktorá môže zvýšiť riziko vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb, mŕtvice a cukrovky, ak sa nelieči. Napriek tomu mnohí ľudia so spánkovým apnoe nevedia, že ho majú. Sám Gottfridsson si dlho myslel, že jeho symptómy sú kombináciou rodičovského vyčerpania a profesionálneho športu.„Bola to moja žena, ktorá ma na smrť dourážala a nútila ma, aby som sa nechal vyšetriť, pretože toto nie je normálne,“ skonštatoval Gottfridsson.