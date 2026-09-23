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23. septembra 2026

„Práca oslobodzuje,“ vyhlásil spojenec Le Penovej. Rovnaký slogan visel nad vstupom do Auschwitzu



Jean-Philippe Tanguy z Národného združenia odmieta, že by odkazoval na nacizmus. Tvrdí, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu a ospravedlniť sa za ne nechce. Výrazný predstaviteľ francúzskeho ...



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france_presidential_election__1159 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Jean-Philippe Tanguy z Národného združenia odmieta, že by odkazoval na nacizmus. Tvrdí, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu a ospravedlniť sa za ne nechce.


Výrazný predstaviteľ francúzskeho Národného združenia (RN) Marine Le Penovej Jean-Philippe Tanguy čelí kritike po tom, ako na politickom zhromaždení použil slová „práca oslobodzuje“. Ich nemecká podoba „Arbeit macht frei“ je notoricky spojená s nacistickými koncentračnými a vyhladzovacími tábormi vrátane Auschwitzu. Tanguy odmieta, že by svojím výrokom akokoľvek pripomínal nacizmus.

Štyridsaťročný poslanec použil vetu počas víkendového vystúpenia vo Vierzone v strednom Francúzsku. Krátky záznam sa následne začal šíriť na sociálnych sieťach. Podľa francúzskych médií na ňom Tanguy hovorí: „Áno, práca oslobodzuje.“

Tanguy tvrdí, že niekoľkosekundový úryvok bol vytrhnutý z kontextu približne 30-minútového prejavu. „Bol to prejav o tom, že s dobrým platom a prostriedkami na zaplatenie bývania... sa jednotlivci môžu doslova emancipovať a získať slobodu,“ povedal pre Europe 1.

Na otázku, či svoje slová ľutuje, odpovedal, že sa nebude ospravedlňovať za každé obvinenie. Ospravedlnenie však adresoval ľuďom s „bolestivou rodinnou históriou“ a obetiam antisemitizmu. „Nie za to, čo som povedal, pretože som nepovedal nič zlé, ale preto, že sa ich to mohlo osobne dotknúť,“ uviedol. Dodal, že rešpektuje utrpenie ľudí a rodín poznačených „nacistickým barbarstvom“.

Prípad je citlivý aj vzhľadom na dlhodobú snahu Marine Le Penovej zbaviť RN historickej záťaže spojenej s jej otcom a spoluzakladateľom strany Jeanom-Marie Le Penom. Ten počas politickej kariéry opakovane čelil kritike a súdnym sporom pre antisemitské výroky a zľahčovanie nacistickej okupácie Francúzska.

Podpredseda RN Louis Aliot sa Tanguyho zastal. Aj podľa neho bol krátky záznam vytrhnutý z kontextu a uviedol, že voči svojmu straníckemu kolegovi nemá v tejto veci „žiadnu výhradu“.



Zdroj: SITA.sk - „Práca oslobodzuje,“ vyhlásil spojenec Le Penovej. Rovnaký slogan visel nad vstupom do Auschwitzu © SITA Všetky práva vyhradené.

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