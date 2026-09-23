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23. septembra 2026
Ministerstvo obrany chystá oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, koľko budú stáť zatiaľ nie je známe
Tagy: História Karpatsko-duklianska operácia Klub vojenskej histórie Oslavy pietny akt Program SNP Slovenské národné povstanie Vojenská technika
Oslavy výročia 3. októbra v sprievodnom programe ponúknu ukážky vojenskej techniky, dobovej poľnej kuchyne aj pietny akt kladenia vencov za účasti hostí. Rezort obrany chystá ďalšie oslavy. Tentokrát ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Oslavy výročia 3. októbra v sprievodnom programe ponúknu ukážky vojenskej techniky, dobovej poľnej kuchyne aj pietny akt kladenia vencov za účasti hostí.
Rezort obrany chystá ďalšie oslavy. Tentokrát organizuje oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Ako sa uvádza v návrhu na organizačné zabezpečenie osláv, ktoré schválila vláda na stredajšom rokovaní, oslavy sa budú konať 3. októbra v areáli Pamätníka 1. čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku.
Pri pamätníku odštartuje program pre verejnosť už o 9:00. Odprezentujú sa kluby vojenskej histórie a dobová poľná kuchyňa. O 11:00 je na programe pietny akt kladenia vencov a od 11:50 bude pokračovať slávnostný program s príhovormi hostí. V areáli múzea budú od 9:00 do 16:00 k dispozícii statické a dynamické ukážky vojenskej techniky a sprievodný kultúrny program pre verejnosť. To, koľko štát za tieto oslavy zaplatí, zatiaľ nie je známe.
Ministerstvo obrany pripomenulo, že Karpatsko-duklianskou operáciou sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Išlo o útočnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk na jeseň v roku 1944, ktorá mala pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Bola jednou z najťažších na našom území a vyžiadala si veľké obete.
„Môžeme byť právom hrdí na to, že na tejto historickej udalosti dôstojne participovali aj Slováci. V čase začatia operácie sa v rámci zboru hlásilo k slovenskej národnosti 3 326 osôb. Tento počet vzrástol v priebehu jedného mesiaca na 4 601 vojakov,“ priblížil rezort.
O tom, že víťazstvo sa nerodilo ľahko, vypovedajú straty na oboch stranách frontu. Sovietska 38. armáda evidovala 13 264 padlých, zomrelých a nezvestných a 48 750 ranených a chorých. 1. čs. armádny zbor mal 1 630 padlých, zomretých a nezvestných a 4 069 ranených. Nepriateľské straty sa odhadovali až na 52-tisíc padlých a ranených.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany chystá oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, koľko budú stáť zatiaľ nie je známe © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort obrany chystá ďalšie oslavy. Tentokrát organizuje oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Ako sa uvádza v návrhu na organizačné zabezpečenie osláv, ktoré schválila vláda na stredajšom rokovaní, oslavy sa budú konať 3. októbra v areáli Pamätníka 1. čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku.
Program pri pamätníku a v múzeu
Pri pamätníku odštartuje program pre verejnosť už o 9:00. Odprezentujú sa kluby vojenskej histórie a dobová poľná kuchyňa. O 11:00 je na programe pietny akt kladenia vencov a od 11:50 bude pokračovať slávnostný program s príhovormi hostí. V areáli múzea budú od 9:00 do 16:00 k dispozícii statické a dynamické ukážky vojenskej techniky a sprievodný kultúrny program pre verejnosť. To, koľko štát za tieto oslavy zaplatí, zatiaľ nie je známe.
Ministerstvo obrany pripomenulo, že Karpatsko-duklianskou operáciou sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Išlo o útočnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk na jeseň v roku 1944, ktorá mala pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Bola jednou z najťažších na našom území a vyžiadala si veľké obete.
Historický odkaz a záznamy
„Môžeme byť právom hrdí na to, že na tejto historickej udalosti dôstojne participovali aj Slováci. V čase začatia operácie sa v rámci zboru hlásilo k slovenskej národnosti 3 326 osôb. Tento počet vzrástol v priebehu jedného mesiaca na 4 601 vojakov,“ priblížil rezort.
O tom, že víťazstvo sa nerodilo ľahko, vypovedajú straty na oboch stranách frontu. Sovietska 38. armáda evidovala 13 264 padlých, zomrelých a nezvestných a 48 750 ranených a chorých. 1. čs. armádny zbor mal 1 630 padlých, zomretých a nezvestných a 4 069 ranených. Nepriateľské straty sa odhadovali až na 52-tisíc padlých a ranených.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany chystá oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, koľko budú stáť zatiaľ nie je známe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: História Karpatsko-duklianska operácia Klub vojenskej histórie Oslavy pietny akt Program SNP Slovenské národné povstanie Vojenská technika
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