„Predátori“ dostali facku do tváre, Draisaitl sa blysol štyrmi gólmi a McDavid piatimi bodmi (video)

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Návod ako niekomu znechutiť hokej predviedli hráči Edmontonu Leon Draisaitl a Connor McDavid v utorkovom zápase NHL na ľade Nashvillu . Obaja zaznamenali po päť bodov a výrazne sa pričinili o vysoké víťazstvo hostí 8:3. Hráči Oilers o ňom rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 5:0.Draisaitl sa blysol štyrmi gólmi a asistenciou, McDavid dosiahol päť bodov v opačnom garde - ku gólu pridal štyri asistencie. Nemecký hokejista predviedol druhý hetrik v kariére a zároveň druhý päťbodový zápas. Vo víťaznom súboji proti Coloradu (6:2) zo 14. novembra 2019 si pripísal päť asistencií.Celkovo má už 107 bodov za 43 gólov a 64 asistencii a je suverénne na čele produktivity NHL. Už teraz o dva body prekonal svoje kariérne maximum z uplynulej sezóny, aktuálne má ešte 16 zápasov k dobru do konca základnej časti.Syn trénera HC Košice Petra Draisaitla sa dokonca zapojil do súboja o najlepšieho strelca sezóny. Na konte má 43 gólov a len štyri mu chýbajú na vyrovnanie lídra Čecha Davida Pastrňáka a dva na Rusa Alexandra Ovečkina a Američana Austona Matthewsa."Nebudem zapierať, že sa cítim výborne. Keď strelíte štyri góly, cítite sa dobre za seba aj za svojich tímových kolegov. Ukázali veľa kvalitnej hry a uľahčili mi situácie pri zakončení," vyznal sa 24-ročný rodák z Kolína nad Rýnom.Do tretej tretiny vstupovali tímy na ľade Bridgestone Areny za stavu 3:3. Ten vydržal až do času 44:42 min, keď skóroval McDavid. Prešlo iba 5:13 min a hostia za ten krátky čas pridali ďalšie štyri góly, ktorými úplne zvalcovali domácich.Na konečných 8:3 pre Edmonton pečatil v čase 49:55 min v presilovke práve Draisaitl. "Takéto zápasy sa nedejú často. Niekedy stačí, že sa puk jemne odrazí vaším smerom a vy z toho profitujete. Najdôležitejší gól strelil Connor a potom sme využili aj šance, ktoré počas sezóny bežne nepremieňame," doplnil Draisaitl.Tréner Edmontonu Dave Tippett prakticky zopakoval slová svojho najlepšieho strelca. "Gól McDavida v nás uvoľnil protipovodňové zábrany a potom sme už len využívali naše šance," uviedol kormidelník piateho najlepšieho tímu Západnej konferencie.Brankár Nashvillu Pekka Rinne, držiteľ Vezinovej trofeje z roku 2018, vôbec prvýkrát v kariére dostal osem gólov v jednom zápase. "V tretej tretine sme ho nechali zahynúť," glosoval švajčiarsky obranca Nashvillu Roman Josi. "Dostali sme poriadnu facku do tváre. Máme to, čo sme si zaslúžili," smutne skonštatoval tréner Predators John Hynes.A ešte jedno malé štatistické okienko. Draisaitl sa stal tretím hráčom v histórii NHL, ktorý strelil minimálne dva góly v piatich zápasoch za sebou proti tomu istému tímu.Nemecký "snajper" dosiahol dokopy 12 gólov v ostatných piatich vystúpeniach proti Nashvillu. Pred ním sa podobnými štatistikami proti jednému súperovi v piatich zápasoch bez prerušenia môžu pochváliť iba Punch Broadbent (rok 1922 proti Montrealu) a Mario Lemieux (v rokoch 1987-1988 proti Québecu).Draisaitl je zároveň druhý hráč Edmontonu v tejto sezóne, ktorý zostrelil súpera štyrmi gólmi. Hneď v úvode ročníka sa to podarilo Jamesovi Nealovi pri víťazstve 5:2 na ľade New Yorku Islanders . Pri jednom góle mu vtedy asistoval aj Slovák Tomáš Jurčo, ktorý sa neskôr zranil.