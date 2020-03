Cristiano Ronaldo prežíva ťažké chvíle, jeho matka skončila v nemocnici

Prekonala rakovinu prsníka

Meno dostal po americkom prezidentovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Cristiano Ronaldo momentálne prežíva ťažké nefutbalové chvíle. Jeho matku previezli v utorok do nemocnice na portugalskom ostrove Madeira s diagnózou mozgová príhoda. Podľa portugalských médií stav Marie Dolores Aveirovej je stabilizovaný, ale v najbližších hodinách podstúpi viacero rozličných testov.Ronaldo údajne nebude k dispozícii svojmu tímu Juventusu Turín v stredajšom odvetnom zápase semifinále Coppa Italia proti AC Miláno (prvý zápas sa v Miláne skončil 1:1). Futbalista známy pod skratkou CR7 by mal dať prednosť návšteve chorej mamy vo svojej vlasti.Matka portugalskej superhviezdy svetového futbalu nemá ľahký život. V roku 2007 prekonala rakovinu prsníka a choroba sa jej vrátila o 12 rokov neskôr. Opäť musela bojovať a podstúpiť ožarovanie. Maria Dolores vyrastala v chudobe a už ako 6-ročná prišla o svoju mamu.Otec sa jej potom zbavil tak, že ju poslal do detského domova, kde bývala zneužívaná. Neskôr pri výchove troch detí nemohla veľmi rátať s pomocou manžela, ktorý ako vojak pôsobil v bývalých portugalských kolóniách Angole či Mozambiku.Keď v roku 1984 prišiel na svet najmladší Cristiano, vinou zlej finančnej situácie dokonca uvažovala o potrate."Postupne sme si ho všetci obľúbili ako najmladšieho v rodine. Meno dostal po americkom prezidentovi Reaganovi. Bol to taký náš malý brat," cituje Ronaldovu mamu belgický portál hln.be.V roku 2005 Maria Dolores stratila manžela - alkoholika, ktorý zomrel na rakovinu pečene. Zároveň už tušila. že z jej syna rastie svetový futbalista. V posledných rokoch sa práve ona najviac starala o štyri deti CR7: Cristiana juniora, dvojičky Matea a Evu a najmladšiu Alanu Martinu.