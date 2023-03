„Psie zabíjačky“ dostali stopku. Upravuje sa trestná zodpovednosť osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.3.2023 (SITA.sk) - Upraví sa trestná zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa, mačku alebo fretku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože či kožušiny, a to v prípadoch, keď neboli splnené zákonné dôvody k usmrteniu.Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorý vo štvrtok schválila Národná rada SR . Novela zákona reaguje aj na potrebu zabezpečenia zvýšenej trestnoprávnej ochrany zvierat, ktoré sú používané na liečebné, športové alebo rekreačné účely. Návrh do parlamentu predložili poslanci hnutia Sme rodina Igor Kašper i predseda Národnej rady SR Boris Kollár Predkladatelia ďalej uviedli, že primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je prípad nutnej obrany a krajnej núdze, usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov či usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii alebo dezinsekcii.