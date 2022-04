„Putin sa vidí ako obnoviteľ Ruského impéria,“ tvrdí Marián Leško

Putinovi ľudia je najkomplexnejšia kniha, aká bola za posledné roky o tomto mužovi napísaná. Približuje nám vnútorné procesy v Kremli a rast vplyvu oligarchov.

Zasahovanie do amerických volieb. Podporovanie extrémistickej politiky v Európe. Vojna na Ukrajine. Putinovo Rusko v uplynulých rokoch vynakladá veľké úsilie, aby rozšírilo svoj vplyv a podkopalo západné inštitúcie. Ako k tomu však došlo a kto to zosnoval?

Aby sme pochopili súčasnosť, musíme študovať históriu. Investigatívna novinárka a bývalá moskovská spravodajkyňa Catherine Beltonová v Putinových ľuďoch odhaľuje dosiaľ nevypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých príslušníkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali vlastnú krajinu.

„Táto autorka nefabuluje ako naši konšpirátori na základe troch slov a troch článkov, ktoré nájdu na internete, ale všetko, čo tam napísala, dokladá niekedy až únavným a dôsledným výpočtom faktov a dôkazov,“ tvrdí komentátor Marián Leško.

Vypočujte si podcast s Mariánom Leškom o knihe Putinovi ľudia. Reč je o zákulisných hrách, ovládnutí Ruska – ekonomicky, mediálne, spoločensky. O manipulatívnych technikách Putina, o čiernych peniazoch, oligarchoch, ale tiež o súčasnej vojne na Ukrajine.

Catherine Beltonová sa ponára hlboko do vnútorných procesov v Kremli a vďaka výpovediam kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin nahradil svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou generáciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské hospodárstvo, justíciu a rozšírili vplyv Kremľa do Spojených štátov a do Európy.

Výsledkom je mrazivý pohľad na pomstu KGB – príbeh, ktorý sa začína kolapsom Sovietskeho zväzu, keď celé siete agentov dokázali vyviezť zo štátnych podnikov na Západ miliardy dolárov a s nimi aj svoj vplyv. Putin so spojencami svoje dielo dovŕšili, keď obnovili moc Ruska, zmocnili sa hospodárstva, potlačili nezávislé hlasy a v zahraničí rozpútali tajné operácie.

Putin a jeho ľudia mali na každého kompromitačný materiál – od podnikateľov po štátnych predstaviteľov prijímajúcich úplatky. Bol to spôsob, ako každého držať pod krkom a dať mu na vedomie, že ak vystúpi z radu, môže ísť do väzenia. Ako sa vyjadrili dvaja bývalí kremeľskí predstavitelia, štátna moc sa stala zdrojom výnosného podnikania a predpokladalo sa, že štátni predstavitelia využívajú svoje postavenie na to, aby sa obohatili.

Catherine Beltonová

Spravodajkyňa tlačovej agentúry Reuters. V rokoch 2007 – 2013 pracovala ako korešpondentka britských novín Financial Times a v roku 2016 aj ako právna korešpondentka. Predtým informovala o Rusku v The Moscow Times a Business Week. V roku 2009 ju porotcovia súťaže British Press Awards zaradili do užšej nominácie na ocenenie novinárky roka v oblasti biznisovej žurnalistiky.

Putinovi ľudia vyšli vo vydavateľstve Ikar.

Milan Buno, knižný publicista