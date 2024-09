RethinkNew: Second-handová móda na mólach Fashion Weeku v Kodani

10.9.2024 (SITA.sk) -Spolupráca Perwoll a Fashion Week v Kodani chce ísť príkladom v sociálne a ekologicky udržateľnej móde. Zatiaľ čo sa Fashion Week usiluje o významné udržateľné zmeny v módnom priemysle, Perwoll prispieva k týmto zmenám inovatívnymi technológiami, ktoré udržiavajú farby a vlákna dlhšie svieže a znižujú tak plytvanie zdrojmi.Perwoll v rámci podujatia #RethinkNew ukázal, ako je možné inovatívne stylovať použité kusy oblečenia., ktorá sa venuje udržateľnej móde, na vlastnej módnej prehliadke predviedla modely z obľúbených obnosených kúskov pred zástupcami médií zo 17 krajín. Victoria Lee od novembra podporuje záväzok Perwollu k udržateľnému módnemu priemyslu. Ako riaditeľka pre módu dohliada na to, aby sa v kampaniach objavovala iba obľúbená second-hand móda. Na podujatí spolupracovala s 15 influencermi z desiatich rôznych krajín, internetovým second-hand obchodom Sellpy a kaderníkmi Schwarzkopf, aby vytvorila jedinečné diela.Na podujatí #RethinkNew okrem módnej prehliadky čakali na zástupcov tlače a influencerov rôzne zážitkové zóny: na jednom mieste boli prezentované viaceré fakty o dopadoch fast fashion, aby sa zvýšila informovanosť hostí. Perwoll v spolupráci so spoločnosťami Sellpy, Remake a riaditeľkou pre módu Victoriou Lee ukázal, ako sa dá udržateľným spôsobom spraviť radosť z módy.V improvizovanom laboratóriu bola predstavená špeciálna technológia Perwoll Renew na skutočnom oblečení a hostia sa mohli sami presvedčiť o efekte "pred a po”.Technológia Renew zaisťuje trvalú starostlivosť o farby a vlákna, takže oblečenie vyzerá a pôsobí ako nové po dlhšiu dobu. Touto inováciou chce Perwoll znížiť nadmernú spotrebu módnych kúskov a spoločne s partnermi budovať kultúru slow fashion. Internetový obchod so second-hand tovarom Sellpy predviedol hosťom vo svojom showroome rôzne obľúbené obnosené kúsky ako skutočné šik modely.Medzinárodná mimovládna organizácia Remake, ktorá vedie kampaň za slow fashion a usiluje sa o zníženie nadmernej produkcie oblečenia, vytvorila výzvu #NoNewClothes. Celosvetová kampaň vyzýva ľudí, aby si počas 90 dní nekupovali žiadne nové oblečenie."Toto podujatie a s ním spojená módna prehliadka obľúbených obnosených kúskov v Kodani je pre Perwoll významným míľnikom. Sme hrdí na to, že v rámci kampane #RethinkNew zvyšujeme povedomie o kráse a hodnote second-handovej módy. Dnešný večer nás priblížil k nášmu cieľu ukázať ľuďom, že skutočný štýl nemusí nutne znamenať nákup nového oblečenia. To sa odráža aj vo výsledkoch prieskumu medzi hosťami: väčšina z nich by si po podujatí dala predsavzatie, že zmení štýl svojho obliekania a bude viac využívať obľúbené obnosené kúsky," vysvetľujeInformačný servis