Progresívci kritizujú chaos a amaterizmus vlády, v kandidatúre na šéfa parlamentu podporujú Františka Mikloška (video)

10.9.2024 (SITA.sk) - Všetkých 32 poslancov a poslankýň Progresívneho Slovenska (PS) podporuje Františka Mikloška KDH ) v kandidatúre na post predsedu Národnej rady SR Povedal to v utorok na tlačovej besede líder PS Michal Šimečka . Zároveň dodal, že Mikloško má v tejto chvíli zabezpečených viac hlasov ako ktorýkoľvek koaličný kandidát."Táto schôdza parlamentu sa začína tak, ako skončila tá posledná – chaosom, rozkladom a večným provizóriom, na ktoré sme si už pri tejto vláde zvykli. To, že Národná rada v tomto volebnom období zrejme ani nebude mať svojho predsedu, je dôkazom takého amaterizmu a babráctva, že keď táto vláda sľubovala priniesť po minulej vláde poriadok a stabilitu, tak dnes je to presný opak a neplatia ani základné politické pravidlá," povedal.Dodal, že neobsadenie postu jedného z troch najvyšších štátnych predstaviteľov pokladajú v PS za neúctu voči Národnej rade SR ako inštitúcii, ako aj voči občanom a nehodlajú sa uspokojiť s vyjadrením premiéra Fica , že tento post zostane neobsadený až do konca volebného obdobia.Vo štvrtok bude mimoriadna schôdza odvolávaniu Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Podľa predsedu poslaneckého klubu PS Martina Dubéciho sa bude konať až do ukončenia a prerokovania bodu, čiže teoreticky sa bude ťahať až do noci."My sa na túto rozpravu veľmi tešíme, aktívne sa jej zúčastníme a ukážeme veľa argumentov, prečo je tento návrh postavený kompletne na vode," vyhlásil.Šimečka sa už podľa svojich slov rozprával s opozičnými partnermi o ďalšom postupe v prípade, že bude odvolaný, no z taktických dôvodov ho vopred neprezradí."Budeme ale postupovať jednotne, aj pokiaľ ido samotnú schôdzu a rozpravu, a aj pokiaľ ide o následnú reakciu," povedal. Zdôraznil, že nominácia jedného z podpredsedom NR SR je právom najsilnejšej opozičnej strany, ktorou je v tomto prípade PS."Tak to bolo aj za minulej vlády, keď bol podpredsedom NR SR Peter Pellegrini a neskôr Juraj Blanár , nikto to nespochybňoval," hovorí Šimečka s dodatkom, že Robert Fico sa snaží tento základný princíp potrieť. Líder PS je presvedčený, že základným motívom Roberta Fica na jeho odvolanie je pomsta za dobrú opozičnú prácu a keďže na neho osobne nič nenašiel, útočí cez jeho rodinu.Dodal, že na aktuálnej schôdzi NR SR sú desiatky nezmyselných návrhov z dielne SNS , na ktorých nie je žiadna zhoda v koalícii a ktoré nie sú v línii programového vyhlásenia vlády."Keby bola koalícia funkčná, niečo také by sa nemohlo stať, aby jedna trojpercentná bezvýznamná strana mávala celou vládnou koalíciou," myslí si Šimečka. Schôdza by podľa neho mala byť o konsolidácii verejných financií a o tom, ako ušetriť 1,4 miliardy eur, napriek tomu stále nie je známe, čo vlastne vláda v tejto oblasti plánuje.