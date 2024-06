3.6.2024 (SITA.sk) - Po vynikajúcom koncerte The Winery Dogs na jeseň minulého roka sa do Košíc a Bratislavy vráti multiplatinový skladateľ, excelentný spevák a gitarista Richie Kotzen so svojou sólovou tvorbou a novým koncertným programom "Richie Kotzen Live 2024"!Narodil sa v roku 1970 v Pensylvánii a od šiestich rokov nerobil nič iné, než hral na gitaru a piano. Samo-zrejme chodil aj do školy, ale celý svoj voľný čas venoval cvičeniu, a to hlavne jamovaniu s nahrávkami púšťanými v rozhlasových staniciach. Mimoriadny talent sa dostal do pozornosti vyhláseného vyhľadávača gitarových talentov Mika Warneyho, ktorý mu zabezpečil vydanie debutového albumu a prvú videoškolu keď mal Kotzen osemnásť!Postupom času prešiel mnohými štýlmi a spoluprácou s množstvom muzikantov (Poison, Mr. Big, Stanley Clark, Greg Howe, Adrian Smith / Iron Maiden...), začal sa viacej venovať spevu a komponovaniu rockových skladieb. Dnes má už silnú základňu fanúšikov po celom svete, napríklad v Japonsku bol špeciálny hosť koncertného turné Rolling Stones. Richie je bezpochyby gitarovým velikánom, aj keď už v súčasnosti nehrá tak komplikovane, ako predvádzal na spoločných CD s Gregom Howom. Je už hudobne inde a je rád, že je to tak. Veľa koncertuje a nahráva, zreje do famóznej úrovne po všetkých stránkach – ako skladateľ, gitarista a bez debaty aj ako spevák. Nekončiace zastávky jeho vystúpení zdobia mapu sveta ako perlový náhrdelník a Richie vysvetľuje svoj koncertný apetít slovami:"Pre mňa je hudba hlavne živé hranie, pretože každý koncert a každá pieseň je za-každým nový a originálny moment, nová skúsenosť. Aj keď akordy sú rovnaké a melódie tiež, je každý koncert originálom.Richie Kotzen vytúpi 1. júla v košickom Collosseu a 5. júla v bratislavskom MMC.Informačný servis