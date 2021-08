„Slovanskí bratia“ nám vrazili dýku priamo do srdca. Politici reagujú na 53. výročie okupácie Československa

Okupácia uvrhla krajinu do neslobody

Vrazili nám dýku priamo do srdca

Obrovský zásah do suverenity štátu

Sociálno-demokratické idey skončili pod tankmi

"Bratské" národy sa postavili proti Československu

Poslanec a podpredseda strany Smer - sociálna demokracia

zdôraznil, že 21. augusta 1968 prišli s tankmi vojská Varšavskej zmluvy brániť

ktorí nechceli nič viac, iba demokratický socializmus, sociálne istoty a slobodu. Doplnil, že

národy sa postavili proti Slovákom a Čechom.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vojenská okupácia Československa od roku 1968 zastavila beznádejný politický experiment, takzvaný socializmus s ľudskou tvárou a ponížila znovuobjavenú vášeň slovenského a českého národa k pravde a slobode. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom SaS) pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.Šéf rezortu diplomacie pripomenul obete okupácie, zavraždené ženy a mužov zbraňami okupantov v tragické augustové dni roku 1968. Nasledovalo podľa neho „dvadsať tragických rokov ekonomickej stagnácie, politickej neslobody a morálnej devastácie v modernej slovenskej a českej histórii“.Korčok pripomenul, že desaťtisíce talentov a státisíce spoluobčanov utieklo z vlasti a nikdy sa nevrátili. Doma komunistická moc rozpútala represálie a nakoniec dosiahla rezignáciu väčšiny obyvateľstva.Medzivojnové Československo patrilo medzi desať najrozvinutejších krajín sveta. Ako Korčok uviedol, komunistický prevrat v roku 1948 a vojenská okupácia z roku 1968 uvrhli krajinu do desaťročí neslobody a ekonomického úpadku, ktorých dôsledky cítime a naprávame dodnes.„Spomínajme na obete augustovej vojenskej okupácie z roku 1968 s pietou, obdivujme tých, ktorí držali zástavu statočnosti a dôstojnosti v období neslobody po roku 1968, a ochraňujme slobodu a demokraciu, ktorú sme získali v Novembri 1989,“ doplnil minister.Dnes je to presne 53 rokov, keď nám „slovanskí bratia“, ako ich niektorí nazývajú, vrazili dýku od chrbta priamo do srdca, skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Pripomenul, že počas 23 rokov tragickej okupácie vojská Varšavskej zmluvy pod velením Moskvy pripravili o život či vážne zranili stovky ľudí. Uviedol to na svojom profile na sociálnej sieti.„Tu sa agresia určite nedá prehliadať. Neprišli ani v rukavičkách, ani na obhliadku miest. Prišli, lebo chceli potlačiť našu slobodu. Slobodu, ktorá sa pretláčala na povrch vo vtedy 10. najrozvinutejšej krajine sveta. Čo nastalo potom, všetci vieme. Útlak, ekonomický prepad, ostatné drôty na hraniciach...,“ pokračoval Naď.Doplnil, že je len bodkou na záver, že veľké ekologické škody, ktoré tieto vojská za sebou zanechali, dodnes Slovensko likviduje s finančnou podporou Európskej únie. Okupácia štátu cudzími vojskami je vždy obrovským zásahom do suverenity štátu a pokorením národnej hrdosti a svojbytnosti. Uviedla to na svojom profile na sociálnej sieti ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že po okupácii nasledovala normalizácia, keď sa na dôležité funkcie v štáte dostali často neschopní, no novému režimu lojálni ľudia.Okupácia Československa sovietskymi vojskami proti vôli obyvateľstva podľa Remišovej predĺžila zločinecký komunistický režim v krajine o ďalších dvadsať rokov.„Počas tohto obdobia bolo mnoho ľudí pozatváraných, iní zomreli na následky väzenia, prípadne ťažkých prác v baniach. Tento režim potláčal náboženskú slobodu, zatváral kňazov, rehoľné sestry, obmedzoval základné ľudské slobody a práva,“ napísala.Zdôraznila, že zatiaľ čo pred nástupom komunizmu bolo Československo jednou z najvyspelejších krajín, okupácia ešte prehĺbila ekonomické zaostávanie krajiny. „Mladá generácia si vpád sovietskych vojsk už nepamätá, no je dôležité, aby sme si tieto výročia pripomínali a poučili sa z nich. Musíme vždy brániť slobodu a suverenitu Slovenska a našich spojencov, a nedopustiť, aby sa podobná situácia opakovala. Aj preto je kľúčové, že tento rok si po prvýkrát pripomíname 21. august ako pamätný deň,“ doplnila.Myšlienky sociálno-demokratických ideí v riadení štátu skončili 21. augusta 1968 pod pásmi tankov a za cenu straty ľudských životov a represálií bol nastolený tvrdý politický režim. Skonštatoval to predseda opozičnej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini na sociálnej sieti.„Alexander Dubček zostane významnou postavou tohto obdobia, pretože bránil a zotrval na svojich hodnotách aj v časoch normalizácie. Uctime si tento historický deň tichou spomienkou na ľudí, ktorí stratili svoje životy počas invázie a nezabudnime na hodnotu našej slobody,“ dodal.„našim rodičom a starým rodičom“,„bratské“„Z rôznych dôvodov, našťastie, tie augustové dni nedopadli tak krvavo ako napríklad v Maďarsku v roku 1956, ale aj napriek tomu si okupácia vyžiadala obete na životoch a poznačila život mnohých ľudí. Buď emigrovali, boli diskriminovaní, museli žiť vo vnútornom exile a medzi nimi aj Alexander Dubček,“ pokračoval Blanár s tým, že Dubček sa na dvadsať rokov musel stiahnuť z politiky, ktorú sa snažil poľudštiť.„Nezabúdajme na jeho odkaz spoločne za Slovensko aj v dnešných ťažko skúšaných augustových časoch, keď je obmedzovaná sloboda a ústavné práva a o nesociálnych krokoch súčasnej vládnej koalície ani nehovorím,“ uzavrel.