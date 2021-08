Webové stránky Talibanu náhle prestali fungovať, dôvod nie je známy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Webové stránky afganského militantného hnutia Taliban , ktoré v piatich jazykoch prinášali Afgancom i celému svetu správy o svojom ťažení, náhle prestali fungovať. Zatiaľ nie je známe, prečo sa stránky poskytujúce informácie v paštčine, urdčine, arabčine, angličtine a daríjčine dostali do režimu off-line.Stránkam poskytovala ochranu americká spoločnosť Cloudflare sídliaca v kalifornskom San Franciscu. Agentúra AP sa snažila skontaktovať so spomenutou firmou so žiadosťou o komentár, tá však neodpovedala na e-maily ani telefónne hovory.Ako uviedla Rita Katz, šéfka SITE Intelligence Group venujúcej sa monitoringu extrémistických zoskupení na webe, multi-platformová aplikácia určená na posielanie správ WhatsApp taktiež odstránila niekoľko skupín Talibanu.