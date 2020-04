„Sobáš s rozumu“ v Smere pokračuje, ale Fico to môže dať na Mečiara a stranu pochovať

Voliči sa stotožnili s "novým Smerom"

Fico sa ešte na politický dôchodok nechystá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 - Súčasný predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico má zjavne záujem nasledovať osud Vladimíra Mečiara (bývalý premiér a dlhoročný predseda HZDS, pozn. SITA) a „pochová“ stranu s vlastným politickým koncom.Smeru-SD by preto prospelo, keby ho namiesto Fica viedol podpredseda strany a bývalý premiér Peter Pellegrini. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Strana Smer-SD by mala svojho predsedu voliť na pravidelnom decembrovom sneme.Robert Fico síce má podľa politológa stále svoje „skalné jadro“ voličov, Peter Pellegrini však získal v tohtoročných parlamentných voľbách o 170-tisíc viac preferenčných hlasov a netají sa ambíciou byť predsedom strany.„Pellegrini má momentálne vyššiu legitimitu viesť stranu ako Robert Fico. Voliči Smeru sa stotožnili s predstavou ´nového Smeru´, teda Smeru s novým vedením, a jasne tak vyslali signál, kto má stranu viesť. Navyše, bol Pellegrini predsedom vlády, momentálne je podpredsedom parlamentu, takže je najvyššie postaveným straníkom v hierarchii štátnych funkcií,“ vysvetlil Štefančík.Fico a Pellegrini ako najvyšší predstavitelia strany v poslednom čase často organizujú tlačové konferencie samostatne, a to neraz k rovnakým témam. Podľa Štefančíka uzavrel Fico s Pellegrinim pred voľbami "sobáš z rozumu".„Nejde o žiadnu životnú lásku. Títo dvaja politici sa v láske zrejme nemajú, ale vzájomne sa potrebujú. Silnou stránkou Roberta Fica je, že do straníckeho rozhodovania nikdy nevnášal emócie, vždy pristupoval k politike racionálne, s chladným kalkulom. Sobáš z rozumu teda pokračuje aj po voľbách. Takže to, čoho sme svedkami momentálne, je len pokračovaním situácie v strane ešte spred volieb,“ povedal politológ.Napätie medzi Ficom a Pellegrinim považuje za prirodzenú súčasť straníckeho života v politických stranách, ktoré sú známe aj v západnej Európe. Problém je však podľa politológa ten, že Robert Fico sa ešte na politický dôchodok nechystá, a to aj napriek tomu, že aj jemu musí byť jasné, že ťahá stranu smerom nadol."Bojí sa, že nový predseda strany by ho zrejme nepodporil a mohol by skončiť tak, ako svojho času Ján Slota (bývalý predseda Slovenskej národnej strany, pozn. SITA), teda vylúčením zo strany. Vyzerá to tak, že Robert Fico má záujem nasledovať osud Vladimíra Mečiara a pochová stranu s vlastným politickým koncom,“ uzavrel Štefančík.