Matovič vracia úder aktivistom, nemajú mudrovať za klávesnicou a posiela ich do rómskych osád

„Tzv. ‚ľudskoprávni aktivisti‘ sa v tieto dni nechávajú počuť, akúže to nehoráznosť sme spáchali tým, že sme päť osád na východe uzavreli do karantény,“ začal svoj príspevok.

Poďte príkladom, vyzýva aktivistov

Aktivisti podľa Matoviča tvrdia, že takýto postup je vraj nehumánny, nesprávny, amatérsky a označili ho za protirómske opatrenie.

„Vraj v čase uzavretia osád neboli nachystané – pojazdné bankomaty, pojazdné predajne potravín, pojazdné predajne drogérií a dreva, pojazdné nemocnice, pojazdné psychologické poradne, pojazdné neviem čo,“ píše premiér.

Podľa Matoviča by mali ísť aktivisti príkladom. „Tak takto: premilení ‚ľudskoprávni‘ aktivisti – skúsme ísť na to inak – poďte príkladom – šup zoberte si rúška, rukavice, batôžky – a hor sa do karantenizovaných osád! Veľmi sa tam teraz vaša nezištná a odvážna pomoc zíde,“ vyzýva.

Tradične spomenul aj Pellegriniho

Ak by sa podľa premiéra napriek ich odvážnym rečiam báli ísť na miesto činu, majú skúsiť nabrať odvahu ísť aspoň do všetkých doteraz netestovaných osád.

„Potrebujeme vás v teréne na osvetu, nie v bezpečí na mudrovanie,“ adresuje Matovič aktivistom „štipľavé slová“.„A ak by sa nakoniec ukázalo, že odvážni ste len za bratislavskou klávesnicou, tak buďte ticho a neznevažujete prácu stoviek odvážnych ľudí,“ doplnil premiér.

Poďakovanie Matovič adresoval policajtom, vojakom, hygienikom, zamestnancom obecných a mestských úradov, sestričkám, lekárom, dobrovoľníkom. „Títo ľudia robia všetko, ako len najlepšie vedia, a na rozdiel od vás riskujú svoje zdravie a životy. A vedzte, že neboli na túto situáciu ani najmenej vopred pripravení,“ uviedol premiér

Ako to už býva zvykom, Matovič spomenul aj svojho predchodcu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a pridal aj štyri PS-ká. „Viem, že vaša obľúbená strana vo voľbách prepadla. Holt, zmierte sa s tým a nehádžte polená pod nohy. Toto nie je ten čas … keď korona skončí, budete mať času a príležitostí habadej,“ zakončil svoj status.

Premiér Igor Matovič v statuse pridal aj štyri PS-ká. Foto: www.facebook.com





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.