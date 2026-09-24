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24. septembra 2026
„Stále tomu nemôžem uveriť!“ Chladoňová je majsterkou sveta, v šprinte zdolala domácu Holmgrenovú
Slovenská cyklistka rozhodla o dúhovom drese v záverečnom šprinte dvojčlenného úniku. Bronz získala Belgičanka Fleur Moorsová. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská cyklistka rozhodla o dúhovom drese v záverečnom šprinte dvojčlenného úniku. Bronz získala Belgičanka Fleur Moorsová.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v cestných pretekoch žien do 23 rokov. V kanadskom Montreale rozhodla o životnom úspechu v záverečnom šprinte, v ktorom zdolala domácu Isabellu Holmgrenovú.
„Je to úžasný pocit a stále tomu nemôžem uveriť! Neboli to ľahké preteky a som veľmi šťastná,“ povedala Chladoňová po zisku dúhového dresu. Chladoňová a Holmgrenová prišli do záveru spoločne po úniku a o držiteľke titulu tak rozhodol ich vzájomný šprint. Úspešnejšia bola Slovenka, ktorá preteky dokončila v čase 3:49:10.
S vedúcou dvojicou pôvodne unikala aj Belgičanka Fleur Moorsová, tá však nedokázala udržať ich tempo a prepadla sa späť do prenasledujúcej skupiny. Napokon vyhrala šprint o bronzovú medailu a do cieľa prišla s odstupom 33 sekúnd od Chladoňovej.
Štvrtá skončila Švajčiarka Mara Winterová, piata Austrálčanka Talia Appletonová a šiesta ďalšia Belgičanka Lore De Schepperová.
Zdroj: SITA.sk - „Stále tomu nemôžem uveriť!“ Chladoňová je majsterkou sveta, v šprinte zdolala domácu Holmgrenovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v cestných pretekoch žien do 23 rokov. V kanadskom Montreale rozhodla o životnom úspechu v záverečnom šprinte, v ktorom zdolala domácu Isabellu Holmgrenovú.
„Je to úžasný pocit a stále tomu nemôžem uveriť! Neboli to ľahké preteky a som veľmi šťastná,“ povedala Chladoňová po zisku dúhového dresu. Chladoňová a Holmgrenová prišli do záveru spoločne po úniku a o držiteľke titulu tak rozhodol ich vzájomný šprint. Úspešnejšia bola Slovenka, ktorá preteky dokončila v čase 3:49:10.
S vedúcou dvojicou pôvodne unikala aj Belgičanka Fleur Moorsová, tá však nedokázala udržať ich tempo a prepadla sa späť do prenasledujúcej skupiny. Napokon vyhrala šprint o bronzovú medailu a do cieľa prišla s odstupom 33 sekúnd od Chladoňovej.
Štvrtá skončila Švajčiarka Mara Winterová, piata Austrálčanka Talia Appletonová a šiesta ďalšia Belgičanka Lore De Schepperová.
Zdroj: SITA.sk - „Stále tomu nemôžem uveriť!“ Chladoňová je majsterkou sveta, v šprinte zdolala domácu Holmgrenovú © SITA Všetky práva vyhradené.
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