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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

„Stále tomu nemôžem uveriť!“ Chladoňová je majsterkou sveta, v šprinte zdolala domácu Holmgrenovú



Slovenská cyklistka rozhodla o dúhovom drese v záverečnom šprinte dvojčlenného úniku. Bronz získala Belgičanka Fleur Moorsová. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v ...



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chladonova 001 foto_sona nikova 676x450 24.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská cyklistka rozhodla o dúhovom drese v záverečnom šprinte dvojčlenného úniku. Bronz získala Belgičanka Fleur Moorsová.


Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v cestných pretekoch žien do 23 rokov. V kanadskom Montreale rozhodla o životnom úspechu v záverečnom šprinte, v ktorom zdolala domácu Isabellu Holmgrenovú.

„Je to úžasný pocit a stále tomu nemôžem uveriť! Neboli to ľahké preteky a som veľmi šťastná,“ povedala Chladoňová po zisku dúhového dresu. Chladoňová a Holmgrenová prišli do záveru spoločne po úniku a o držiteľke titulu tak rozhodol ich vzájomný šprint. Úspešnejšia bola Slovenka, ktorá preteky dokončila v čase 3:49:10.

S vedúcou dvojicou pôvodne unikala aj Belgičanka Fleur Moorsová, tá však nedokázala udržať ich tempo a prepadla sa späť do prenasledujúcej skupiny. Napokon vyhrala šprint o bronzovú medailu a do cieľa prišla s odstupom 33 sekúnd od Chladoňovej.

Štvrtá skončila Švajčiarka Mara Winterová, piata Austrálčanka Talia Appletonová a šiesta ďalšia Belgičanka Lore De Schepperová.



Zdroj: SITA.sk - „Stále tomu nemôžem uveriť!“ Chladoňová je majsterkou sveta, v šprinte zdolala domácu Holmgrenovú © SITA Všetky práva vyhradené.

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