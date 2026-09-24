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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Neustála kyberšikana. Krásna tenistka reagovala, či schudla vďaka liekom a umlčala aj kritikov jej veľkého poprsia – FOTO


Tagy: Fanúšikovia Kariéra Kritika Prsia Telo Úspechy

Amanda Anisimovová momentálne figuruje na 11. mieste svetového rebríčka WTA, pričom začiatkom roka dosiahla svoje kariérne maximum - tretiu priečku. Americká tenistka Amanda Anisimovová sa ohradila ...



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anisimovova e1790252609110 24.9.2026 (SITA.sk) - Amanda Anisimovová momentálne figuruje na 11. mieste svetového rebríčka WTA, pričom začiatkom roka dosiahla svoje kariérne maximum – tretiu priečku.


Americká tenistka Amanda Anisimovová sa ohradila voči špekuláciám, že po svojej pôsobivej telesnej premene užíva lieky na chudnutie.

Aktuálne 25-ročná rodáčka z New Jersey prešla pozoruhodnou zmenou a nebála sa ňou pochváliť na sociálnych sieťach a zverejnila tam množstvo fotografií.

O chudnutí hovorila otvorene už v minulosti a nedávno reagovala na otázky fanúšikov týkajúce sa toho, ako sa jej to podarilo a či neužíva liek Ozempic.

Množstvo kritiky


"Všetkým odborníkom na zdravie a profesionálnym komentátorom postáv odkazujem - neužívam Ozempic. Prosím, dajte mi pokoj a nezaťahujte ma do svojich unikátnych príspevkov," napísala na sociálnych sieťach.

Anisimovová čelila online kritike aj ohľadom jej hmotnosti - raz napríklad reagovala na používateľa, ktorý ju označil za "príliš tučnú".

V roku 2023 po turnaji v Madride povedala: "To množstvo ľudí, ktorí každý deň na sociálnych sieťach komentujú moje telo nikdy nepochopím, prečo sú na to takí fixovaní."

Krátko nato si dala od tenisu pauzu, aby si chránila duševné zdravie. Začiatkom tohto roka uviedla: "Je to v podstate neustála kyberšikana – komentujú všetko, neustále riešia moje telo a to každý jeden deň."

Anisimovová momentálne figuruje na 11. mieste svetového rebríčka WTA, pričom začiatkom roka dosiahla svoje kariérne maximum – tretiu priečku.

Vlani sa prebojovala do finále Wimbledonu, no podľahla šampiónke Ige Swiatekovej, pričom nezískala ani jeden gem. O dva mesiace neskôr si zahrala aj v súboji o trofej na US Open, no takisto tam padla.

Anisimovová musela prekonať aj kritiku ohľadom veľkosti jej poprsia, ktoré je vzhľadom na pomery ženského tenisu nadpriemerné. Podľa vlastných slov sa už to cez to preniesla a je spokojná s tým, ako vyzerá jej telo.

https://www.instagram.com/p/DV_dGRnjUWF/?img_index=1



Zdroj: SITA.sk - Neustála kyberšikana. Krásna tenistka reagovala, či schudla vďaka liekom a umlčala aj kritikov jej veľkého poprsia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Kariéra Kritika Prsia Telo Úspechy
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