„Straky“ s Dúbravkom majú kúpiť Saudi, Amnesty poukazuje na porušovanie ľudských práv

Dohľad saudského princa

Veľká kritika od fanúšikov

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Organizácia Amnesty International zaslala vedeniu anglickej Premier League žiadosť o preskúmanie porušovania ľudských práv v Saudskej Arábii predtým, ako sa kapitál tohto štátu použije na kúpu futbalového klubu Newcastle United Saudskoarabský verejný investičný fond žiada od Premier League povolenie na prevzatie kontroly nad klubom z Newcastlu, ktorý dosiaľ patril do portfólia podnikateľa Mika Ashleyho.Saudskoarabská strana plánuje vstúpiť do klubu spoločne s bohatými britskými bratmi Reubenovcami a finančníčkou Amandou Staveleyovou, pričom Ashley má za predaj zinkasovať približne 300 miliónov libier.Nad všetkým má údajne dohľad saudský princ Mohammed bin Salman, ktorý podľa Amnesty International výrazne zasahuje do obmedzovania ľudských práv.Rozhodnutie Ashleyho po desiatich rokoch opustiť klub sa stretlo s veľkou kritikou medzi fanúšikmi.Nepáčili sa im nízke ambície klubu a počas aktuálnej pandémie koronavírusu organizácia začala vyberať od fanúšikov peniaze za permanentky na nasledujúcu sezónu.Newcastle United, kde pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, sa tiež stal jedným z mála klubov PL, ktorý prepustil väčšiu časť svojich zamestnancov.