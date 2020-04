UEFA už pripúšťa predčasné ukončenie národných súťaží, holandskú ligu zrušila vláda

V Belgicku ešte nerozhodli

Finále koncom augusta

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) zmiernila postoj voči organizátorom líg a pohárov na národných úrovniach, ktorí sa zaoberajú myšlienkou ukončenia sezóny 2019/2020 pred odohraním všetkých naplánovaných zápasov.UEFA po rozhovore so všetkými 55 členskými federáciami uviedla, že v niektorých výnimočných prípadoch budú môcť štartovať v budúcej sezóne Ligy majstrov a Európskej ligy aj mužstvá z krajín, kde sa tohtosezónne súťaže nedohrajú v súlade s plánom.Vyhlásenie UEFA prišlo iba niekoľko hodín predtým, ako holandská vláda rozšírila zákaz organizovania veľkých podujatí v krajine do 1. septembra, čím de facto rozhodla o predčasnom ukončení Eredivisie 2019/2020. UEFA totiž odporučila členským federáciám, aby sa pokúsili dohrať domáce a ligové súťaže najneskôr v priebehu júla a augusta.Už skôr sa k ukončeniu sezóny 2019/2020 odhodlali aj v ďalšom štáte Beneluxu - v Belgicku, kde chcú stanoviť konečné poradie Jupiler League na základe tabuľky platnej v čase prerušenia súťaže. Konečný verdikt v prípade Belgicka však ešte nepadol.Prezident UEFA Aleksander Čeferin pôvodne avizoval, že nedokončenie domácich ligových a pohárových súťaží môže mať za následok nepridelenie miesteniek týmto krajinám v najbližšej edícii LM a EL.V utorok však túto rétoriku upravil, čo v praxi znamená, že UEFA vydá niekoľko usmernení, ako majú národné zväzy postupovať v prípade zrušenia ligy alebo pohára. Tieto usmernenia má vo štvrtok definitívne odobriť aj výkonný výbor UEFA.Strešný orgán európskeho futbalu dúfa, že najneskôr v auguste bude schopný dokončiť aktuálny ročník oboch kontinentálnych pohárových súťaží.Momentálne sa najviac uvažuje o možnosti, že finále LM by sa malo odohrať v tureckom Istanbule 29. augusta a rozhodujúci súboj o titul v EL v poľskom Gdansku o tri dni skôr.UEFA už skôr rozhodla o presunutí tohtoročných ME o dvanásť mesiacov na budúcoročný termín. Koncom marca sa mala uskutočniť baráž za účasti 16 tímov, z ktorých mali vzísť poslední štyria účastníci šampionátu.Podľa viceprezidenta UEFA Sándora Csányiho by sa barážové stretnutia o postup na ME mohli uskutočniť v októbri alebo novembri. V play-off sa predstavia aj Slováci, v semifinále privítajú v domácom prostredí Írov a v prípade úspechu nastúpia vo finále play-off na ihrisku Bosny a Hercegoviny alebo Severného Írska.