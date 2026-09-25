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25. septembra 2026

„Trumpovo prezidentovanie, ako ho poznáme, sa v novembri skončí.“ Newsom predpovedá víťazstvo demokratov


Tagy: Snemovňa reprezentantov

Kalifornský guvernér Gavin Newsom očakáva, že demokrati prevezmú Snemovňu reprezentantov. Nevylúčil ani vlastnú kandidatúru na prezidenta v roku 2028. Kalifornský guvernér



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california_social_media_bills_91569 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Kalifornský guvernér Gavin Newsom očakáva, že demokrati prevezmú Snemovňu reprezentantov. Nevylúčil ani vlastnú kandidatúru na prezidenta v roku 2028.


Kalifornský guvernér Gavin Newsom predpovedá demokratom víťazstvo v novembrových voľbách do Snemovne reprezentantov a tvrdí, že strata jej kontroly by zásadne zmenila zostávajúce obdobie prezidenta Donalda Trumpa.

„Získame späť Snemovňu reprezentantov. Bude to deň zúčtovania, prichádza nový deň,“ povedal Newsom agentúre AFP a ďalším dvom médiám po klimatickom summite OSN v New Yorku. „Trumpovo prezidentovanie, ako ho poznáme, sa v novembri skončí.“

Vysvetlenie neprišlo


Päťdesiatosemročný demokrat však nevysvetlil, prečo by prípadné víťazstvo jeho strany v Snemovni v podstate znamenalo koniec Trumpovho prezidentovania v jeho súčasnej podobe. Ak by republikáni stratili kontrolu nad jednou alebo oboma komorami Kongresu, demokrati by mohli obmedziť presadzovanie prezidentovej agendy, hoci výkonná moc by naďalej zostávala v Trumpových rukách.

Newsom, ktorému sa končí pôsobenie na čele najľudnatejšieho amerického štátu, sa zároveň vyjadril aj k prezidentským voľbám v roku 2028. Za možnú demokratickú kandidátku označil kongresmanku Alexandriu Ocasio-Cortezovú.

„Rozhodne by sa mohla stať kandidátkou strany. To je moje hodnotenie jej voliteľnosti. Predstava, že žena nemôže vyhrať, je urážlivá,“ povedal. Ocasio-Cortezovú označil za „generačný talent“, no zároveň nevylúčil, že by sa o demokratickú nomináciu mohol uchádzať aj on.

Rozhodnutie podľa neho bude závisieť od toho, či bude môcť povedať, že ponúka niečo, čo ostatní kandidáti nemajú - „hlas, skúsenosti, perspektívu, schopnosti, ktoré sú jedinečné a osobité“.

Kto bude ďalším prezidentom?


Newsom zároveň vyhlásil, že demokratický kandidát podľa neho vyhrá prezidentské voľby v roku 2028. „Ktokoľvek bude kandidátom Demokratickej strany, bude ďalším prezidentom Spojených štátov,“ povedal. Za výrazne lepšiu možnosť než ministra zahraničných vecí Marca Rubia či viceprezidenta JD Vancea označil ktoréhokoľvek z demokratických uchádzačov. Rubio ani Vance pritom kandidatúru neoznámili.

Kalifornský guvernér sa v rozhovore venoval aj klimatickej politike. Tvrdí, že demokrati by ju nemali prezentovať iba ako „zelenú“ tému, ale spájať ju s cenami potravín, poistením bývania či národnou bezpečnosťou. Ako príklady uviedol ceny hovädzieho mäsa a kávy či problémy s poistením a hypotékami v oblastiach vystavených rastúcim klimatickým rizikám.

Newsom na summite zároveň prezentoval Kaliforniu ako príklad toho, že hospodársky rast a klimatická politika sa podľa neho nevylučujú. Uviedol, že kalifornská ekonomika od roku 2019 vzrástla o 40 percent a počas 90 percent dní tohto roka štát aspoň časť dňa fungoval výlučne na čistej energii.


Zdroj: SITA.sk - „Trumpovo prezidentovanie, ako ho poznáme, sa v novembri skončí.“ Newsom predpovedá víťazstvo demokratov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Snemovňa reprezentantov
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