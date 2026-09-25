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25. septembra 2026
Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE
„Zamaskovaní a ozbrojení federálni agenti, ktorí beztrestne útočia na ľudí na uliciach, nerobia naše komunity bezpečnejšími - ohrozujú každého,“ uviedla v správe riaditeľka Amnesty International USA ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - „Zamaskovaní a ozbrojení federálni agenti, ktorí beztrestne útočia na ľudí na uliciach, nerobia naše komunity bezpečnejšími – ohrozujú každého,“ uviedla v správe riaditeľka Amnesty International USA Nadia Daarová.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala na zrušenie amerického Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý vedie zásahy v rámci protiimigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Organizácia to uviedla v správe zverejnenej vo štvrtok.
Správa s názvom „My sme mali píšťalky, oni mali zbrane“ dokumentuje rozsiahle porušovanie ľudských práv počas operácií ICE, uviedla ľudskoprávna organizácia. Správu zverejnili necelý týždeň po tom, čo príslušník ICE v Austine v štáte Texas postrelil a zranil venezuelského migranta Wilbera Garcesa Pereza. Prípad znovu vyvolal v krajine pobúrenie nad postupmi imigračných úradov.
Federálni imigrační agenti v januári počas rozsiahlej operácie proti nelegálnym migrantom v štáte Minnesota zastrelili dvoch Američanov. Ide o 37-ročných Renee Nicole Goodovú a Alexa Prettiho z mesta Minneapolis. Po smrti Goodovej, ktorá bola matkou troch detí, vyšli do ulíc tisícky ľudí. Vražda zdravotníka Prettiho vyvolal ďalšie protesty.
„Zamaskovaní a ozbrojení federálni agenti, ktorí beztrestne útočia na ľudí na uliciach, nerobia naše komunity bezpečnejšími – ohrozujú každého,“ uviedla v správe riaditeľka Amnesty International USA Nadia Daarová.
Správa vychádza z viac ako 150 svedectiev, ktoré organizácia zhromaždila od marca do júna v štyroch veľkých mestách, kde ICE sústredil svoje aktivity.
Amnesty uviedla, že podľa jej skúmania Trumpova administratíva „zavádza systém masového zadržiavania a deportácií, ktorý je podporovaný rasistickou, xenofóbnou a nepravdivou rétorikou a ktorého cieľom je zadržať a deportovať zo Spojených štátov čo najviac migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov“.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE © SITA Všetky práva vyhradené.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala na zrušenie amerického Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý vedie zásahy v rámci protiimigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Organizácia to uviedla v správe zverejnenej vo štvrtok.
Porušenie ľudských práv
Správa s názvom „My sme mali píšťalky, oni mali zbrane“ dokumentuje rozsiahle porušovanie ľudských práv počas operácií ICE, uviedla ľudskoprávna organizácia. Správu zverejnili necelý týždeň po tom, čo príslušník ICE v Austine v štáte Texas postrelil a zranil venezuelského migranta Wilbera Garcesa Pereza. Prípad znovu vyvolal v krajine pobúrenie nad postupmi imigračných úradov.
Federálni imigrační agenti v januári počas rozsiahlej operácie proti nelegálnym migrantom v štáte Minnesota zastrelili dvoch Američanov. Ide o 37-ročných Renee Nicole Goodovú a Alexa Prettiho z mesta Minneapolis. Po smrti Goodovej, ktorá bola matkou troch detí, vyšli do ulíc tisícky ľudí. Vražda zdravotníka Prettiho vyvolal ďalšie protesty.
„Zamaskovaní a ozbrojení federálni agenti, ktorí beztrestne útočia na ľudí na uliciach, nerobia naše komunity bezpečnejšími – ohrozujú každého,“ uviedla v správe riaditeľka Amnesty International USA Nadia Daarová.
Viac ako 150 svedectiev
Správa vychádza z viac ako 150 svedectiev, ktoré organizácia zhromaždila od marca do júna v štyroch veľkých mestách, kde ICE sústredil svoje aktivity.
Amnesty uviedla, že podľa jej skúmania Trumpova administratíva „zavádza systém masového zadržiavania a deportácií, ktorý je podporovaný rasistickou, xenofóbnou a nepravdivou rétorikou a ktorého cieľom je zadržať a deportovať zo Spojených štátov čo najviac migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov“.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE © SITA Všetky práva vyhradené.
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