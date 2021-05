„Únos“ lietadla pod zámienkou bomby odsúdila aj Únia, Bielorusom zakázala prelety ponad členské štáty

Žiadajú prepustenie oboch mladých ľudí

Vilnius bol bližšie

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia sa v pondelok dohodla na uvalení sankcií proti Bielorusku, medzi ktoré patrí aj zákaz pre bieloruské spoločnosti využívať vzdušný priestor a letiská 27 členských štátov EÚ.Bielorusko deň predtým prinútilo lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z gréckych Atén do litovského Vilniusu pristáť v Minsku s tým, že eviduje bombovú hrozbu. Lietadlo až do Minska sprevádzala stíhačka. Na palube letu FR4978 bol aj 26-ročný exilový bieloruský novinár a aktivista Roman Protasevič, ktorého po pristátí zatkli. Západ ostro odsúdil takéto konanie Bieloruska, ktoré údajne nariadil sám prezident Alexander Lukašenko. Lídri EÚ to označili za „drzý únos“ lietadla. „Nebudeme tolerovať, že sa človek môže pokúsiť hrať ruskú ruletu so životmi nevinných civilistov,“ uviedol šéf Európskej rady Charles Michel , ktorý predsedal zasadnutiu EÚ.Vedúci predstavitelia EÚ v rámci neobvykle rýchlej akcie okrem zákazu pre Bielorusko využívať vzdušný priestor únie vyzvali všetkých dopravcov so sídlom v EÚ, aby sa vyhli preletom nad Bieloruskom. Okrem toho naďalej žiadajú prepustenie 26-ročného Protaseviča a naliehajú na úrady v Minsku, aby prepustili aj jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, ktorá s ním cestovala v lietadle.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zároveň dodala, že investičný a hospodársky balík EÚ pre Bielorusko vo výške 3 miliárd eur bude pozastavený, kým táto postsovietska republika nebude opäť demokratická.Spoločnosť Ryanair vo vyhlásení uviedla, že Bielorusko upozornilo posádku jej letu na „potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk“. Trasa letu na webstránke Flightradar24 však naznačuje, že lietadlo bolo v skutočnosti bližšie Vilniusu ako Minsku.