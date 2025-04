„Veľmi by som chcel byť prítomný medzi vami,“ pápež František sa prihovoril slovenským pútnikom v Ríme – FOTO

4.4.2025 (SITA.sk) - „Veľmi by som chcel byť prítomný medzi vami, môcť s vami zdieľať tento moment viery a spoločenstva, ale som ešte stále v rekonvalescencii, a tak sa s vami spájam srdcom a modlitbou".Týmito slovami sa pápež František prihovoril Slovákom v Ríme počas Národnej púte v rámci Jubilejného roka prostredníctvom posolstva, ktoré na začiatku piatkovej svätej omše v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne prečítal predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober . Pôvodne plánované stretnutie s pútnikmi sa vzhľadom na jeho nedávnu chorobu a hospitalizáciu zrealizovať nepodarilo. Pápež v posolstve pozdravil biskupov, kňazov, rehoľníkov, laikov i slovenského prezidenta.„Jubileum nás pozýva, aby sme sa stali celoživotnými pútnikmi tejto nádeje a cesta do Ríma, s prechodom cez Sväté brány, spolu s návštevou hrobov apoštolov a mučeníkov je zárukou každodenného kráčania tiahnuceho sa k večnosti," napísal. Pre Slovákov je to podľa jeho slov cesta, ktorá je súčasťou bohatej kresťanskej tradície Slovenska. Spomenul pritom aj svätých Cyrila a Metoda.V posolstve poznamenal, že viera je poklad, o ktorý sa treba s radosťou deliť, poukázal aj na ťažkosti a výzvy, i možnosť rásť v dôvere a odovzdanosti Bohu. Slovenských pútnikov, kňazov i veriacich vyzval pokračovať v spoločnom ceste. V závere posolstva požehnal všetkých prítomných, ich rodiny i národ.