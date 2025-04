Ako skladovať a používať samolepiace etikety?

1. Prečo je správne skladovanie dôležité?

2. Ideálne podmienky pre skladovanie etikiet

3. Praktické tipy na efektívne použitie etikiet



Uistite sa, že povrch je čistý a suchý. Odstráňte prach, mastnotu alebo iné nečistoty.



Pri lepení etikiet majte čisté a suché ruky, ideálne používajte rukavice. Zabránite tak vzniku odtlačkov prstov a šmúh na etiketách.



Pri lepení postupujte pomaly a rovnomerne, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín. Použite stierku alebo kreditnú kartu na uhladenie povrchu.



Samolepiace etikety nie sú len obyčajné kúsky papiera s lepidlom. Ich kvalita závisí od materiálu, lepidla a spôsobu výroby.Nesprávne skladovanie môže spôsobiť. Ak chcete predísť týmto problémom, a vyvarovať sa tomu, že by ste na zákazníka urobili nekvalitnou prezentáciou produktu zlý dojem, je potrebné dodržiavať určité pravidlá skladovania.Ideálne prostredie pre etikety jea relatívnou vlhkosťou okolo 50 %. Vyhnite sa príliš vysokej teplote (napr. v blízkosti radiátorov alebo na priamom slnku) a nadmernej vlhkosti (sklady bez ventilácie, pivnice).Škodlivý účinok má aj priame slnečné žiarenie. Vám síce prospeje, keď ste dlhé hodiny zatvorení v sklade a odostriete si žaluzie, no etikety to neocenia. Priame slnko môže spôsobiť vyblednutie farieb a oslabenie lepidla, preto, ktoré ich ochránia pred UV žiarením.: Niektoré etikety môžu stratiť svoju priľnavosť pri extrémnych teplotách (napr. mraze). Ak plánujete používať etikety v náročných podmienkach, vždy si overte ich špecifikácie od výrobcu.