„Zabehnutá kosť“ minulé sviatky potrápila takmer 80 poistencov Unionu! Poisťovňa upozorňuje, že najväčším strašiakom sú infekcie dýchacích ciest, pozor aj na úrazy

20.12.2023 (SITA.sk) - Trávenie Vianoc si možno každý predstavuje inak, návšteva lekára však medzi spestrenie sviatkov určite nepatrí. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na minuloročné štatistiky, podľa ktorých sa v období medzi sviatkami (24.12.2022 – 01.01.2023) poistenci liečili najviac na ochorenia dýchacích ciest."Minulý rok medzi sviatkami potrápili akútne infekcie horných dýchacích ciest viac než 16 tisíc našich poistencov, z toho 7 tisíc detí. Viac než 5 tisíc poistencov muselo vyhľadať pomoc zubného lekára a viac než 4 tisíc ľudí navštívilo lekára s bolesťami chrbta," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. "Z úrazov sme najviac zaznamenali poranenia kolena a predkolenia (takmer 900 poistencov), čo môže súvisieť aj so športom či úrazmi pre pošmyknutie. Vyzývame preto všetkých k opatrnosti, ktorej najmä v zimných mesiacoch nikdy nie je dosť."Zaujímavosťou je aj to, že takmer 80 poistencov vyhľadalo lekára v súvislosti s ošetrením pre vniknutie cudzieho telesa, čo najčastejšie predstavuje "zabehnutie" jedla či kostí z rýb. Na mieste je teda vnímať odporúčania psychológov a spomaliť, a to i pri jedle. "Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika postihli minulý rok takmer 1500 ľudí, veríme, že tohtoročné štatistiky budú priaznivejšie," uzatvára za Union Baluchová. Union dlhodobo povzbudzuje svojich poistencov a poistenky k zdravému životnému štýlu, na svojej webstránke poisťovňa pravidelne publikuje príspevky o prevencii a dôležitosti pohybu či zdravého stravovania.Informačný servis