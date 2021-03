„Zelené pasy“ majú oživiť cestovný ruch, obchod aj služby v Európskej únii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.3.2021 - Európska komisia v stredu predstaví technické riešenie, ako budú fungovať takzvané zelené pasy. Je dôležité, aby boli pasy dočasné, kým sa naplno otvorí schengenský priestor. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).„Takisto je pre nás veľmi dôležité, aby to nebolo len o vakcínach, ale aj o spoločnom uznávaní testovania,“ doplnil Klus.Akceptácia „zelených pasov“ či COVID-19 certifikátov v Európskej únii môže pomôcť oživiť cestovný ruch, obchod aj služby. V digitálnej forme by obsahovali informáciu o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, ako aj o absolvovaní aktuálneho testu. „Zelené pasy“ by mali začať fungovať ešte pred letom.