Putin mal Trumpovi pomáhať vyhrať voľby, USA odtajnili spravodajské hodnotenia

17.3.2021 - Ruský prezident Vladimir Putin povolil operácie na pomoc Donaldovi Trumpovi v amerických prezidentských voľbách v novembri minulého roka. Vyplýva to z odtajneného spravodajského hodnotenia, v ktorom sa píše o rozsiahlom úsilí Kremľa a Iránu o ovplyvnenie výsledku volieb.V správe sa uvádza, že Rusko sa snažilo podkopať kandidatúru Joea Bidena, pretože sa domnievalo, že jeho triumf by bol v rozpore so záujmami Kremľa. V konečnom dôsledku však podľa hodnotenia neexistujú dôkazy o tom, že by nejakí zahraniční aktéri zmenili hlasovanie alebo inak narušili volebný proces.Táto správa je posledným oficiálnym potvrdením celistvosti volieb, aj keď Trumpovi priaznivci naďalej nepravdivo tvrdia o zasahovaní zahraničných alebo domácich aktérov a odmietajú akceptovať víťazstvo Joea Bidena. Viaceré súdy a dokonca aj Trumpovo vlastné ministerstvo spravodlivosti vyvrátili tvrdenia o rozsiahlych podvodoch.Dokument jasne ukazuje, že hoci Trump útočil na legitimitu volieb, spravodajské služby sa domnievajú, že Rusko sa snažilo ovplyvniť ľudí blízkych Trumpovi, aby naklonili priebeh volieb na jeho stranu. Predstavitelia spravodajských služieb v tomto úsilí nevylúčili účasť žiadneho Trumpovho spojenca.Trump, ktorého kampaň v roku 2016 ťažila z hackerskej činnosti ruských spravodajských dôstojníkov a skrytých kampaní sociálnych médií, využil augustové spravodajské hodnotenie, v ktorom sa uvádzalo, že Čína uprednostňuje na poste prezidenta USA Bidena.V utorňajšej správe sa však uvádza, že Čína v konečnom dôsledku nezasahovala ani na jednej strane a „zvažovala, ale nevyužívala“ operácie, ktoré mali ovplyvniť volebný výsledok. Americkí predstavitelia tvrdia, že Peking uprednostnil stabilný vzťah s USA a nepovažoval ani jeden volebný výsledok za dostatočne výhodný na to, aby riskoval „úder“, ktorý by mohol nastať v prípade odhalenia čínskych zásahov.